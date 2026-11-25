पांडव परिवार ने भक्तों से ली विदा, नम हुई ध्याणियों की आंखेंसंवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। राजी खुशी राख्यां पंडों देवता, भरी देई अन्य-धन भंडार... गंगोलगांव में आयोजित पांडव नृत्य आयोजन बुधवार को संपन्न हो गया। लोगों ने पांडव परिवार को स्थानीय उत्पाद भेंट कर आशीर्वाद लिया। पांडव परिवार ने घर-घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद पांडवों ने भक्तों से विदा ली।गंगोलगांव में दस साल बाद पांडव नृत्य आयोजन हो रहा है। सगर, ग्वाड़, देवलधार, गोपेश्वर सहित अन्य समीपवर्ती गांवों के लोग भी पांडव नृत्य देखने पहुंच रहे हैं। दोपहर दो बजे जागर गायक ग्वाड़ गांव के मुखर्ल्याल बिष्ट ने पांडवों का आह्वान किया। इसके बाद पांडवों ने अस्त्र-शस्त्रों के साथ अद्भुत नृत्य किया। इस दौरान महाभारत युद्ध के बाद पितरों के तर्पण के लिए गैंडे का सींग प्राप्त करने की लोककथा का मंचन भी किया गया। महिलाओं ने पांडव देवताओं को भेंट अर्पित कर परिवार, फसलों और क्षेत्र की कुशलक्षेम की कामना की। करीब तीन घंटे तक नृत्य करने के बाद पांडव देवताओं ने भक्तों से विदा ली। इस दौरान ध्याणियों और महिलाओं की आंखें नम हो गईं। पूजा-अर्चना के बाद पांडवों के अस्त्र-शस्त्रों को उनके मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी, नपा सभासद दीपक भट्ट, संदीप झिंक्वाण, आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह, राम सिंह, हरीश रावत, जय सिंह रावत, दिगंबर रावत और बलवंत सिंह आदि मौजूद रहे।