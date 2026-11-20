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गोपेश्वर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में मेरा युवा भारत (माय भारत) के तत्वावधान में विकसित भारत युवा संसद 2026-27 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘नशा मुक्त युवा: विकसित भारत’ रहा। इसमें महाविद्यालय के 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर नशे के दुष्प्रभावों और नशामुक्त समाज के निर्माण पर अपने विचार रखे।युवा संसद में विद्यार्थियों ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए स्वस्थ और जागरूक युवा पीढ़ी को विकसित भारत की आधारशिला बताया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी अभिव्यक्ति, तार्किक क्षमता और नेतृत्व कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिला।प्रतियोगिता में मंजेश नेगी ने प्रथम, दीपिका डिमरी ने द्वितीय, कनिष्क दानू ने तृतीय, विपिन सिंह ने चतुर्थ और आदित्य तिवारी ने पंचम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। इस मौके पर मेरा युवा भारत के जिला समन्वयक आदित्य राज दिक्षित, पीजी कॉलेज के मीडिया कॉर्डिनेटर डॉ. मनीष मिश्रा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश पुरोहित, राजेंद्र प्रसाद आदि मौजूद रहे।