Chamoli News: महादेव भट्ट बने विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 27 Nov 2026 05:13 PM IST
विज्ञापन
गोपेश्वर। श्री ज्वालामुखी संस्कृत उत्तर मध्यमा पाठशाला, थाला चंद्रशिला में विद्यालय प्रबंध समिति का निर्वाचन संपन्न हो गया है। सर्व सम्मति से महादेव भट्ट को अध्यक्ष, वसुदेव थपलियाल को उपाध्यक्ष, ललित मोहन थपलियाल को उप प्रबंधक और देवी प्रसाद थपलियाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान विद्यालय में पठन-पाठन और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर मंथन हुआ। इस मौके पर पर्यवेक्षक गोविंद संस्कृत पाठशाला शांति सदन गोपेश्वर के प्रधानाचार्य दिवाकर प्रसाद थपलियाल, सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय किमोठा के प्रधानाचार्य नवीन सेमवाल, प्रधानाचार्य कैलाश थपलियाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन