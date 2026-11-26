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कर्णप्रयाग। नगर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल दानवीर कर्ण मंदिर एवं परिसर का जल्द सौंदर्यीकरण होगा। विधायक अनिल नौटियाल ने बताया कि सरकार ने मंदिर और पूरे परिसर के जीर्णोद्धार के लिए 99.71 लाख रुपये की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शासन की ओर से पहली किश्त के रूप में 59.826 लाख रुपये भी अवमुक्त कर दिए गए हैं। वहीं शासन की ओर से गैरसैंण विकासखंड के अंतर्गत मालकोट-कालीमाटी-सेरा-तिवाखर्क मोटर मार्ग के द्वितीय चरण (स्टेज-2) के तीन किलोमीटर निर्माण कार्य के लिए भी 197.73 लाख रुपये (1.97 करोड़) की स्वीकृति दे दी है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। संवाद

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