फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Badrinath kedarnath QR code controversy resurfaces government seeks reports from chamoli and rudraprayag DM

चमोली: बदरी-केदार धाम का क्यूआर कोड विवाद फिर गरमाया, एसआईटी जांच की मांग पर शासन ने डीएम से मांगी रिपोर्ट

Tue, 03 Nov 2026 02:20 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर (चमोली) Published by: Renu Saklani Updated Tue, 03 Nov 2026 02:20 PM IST
सार

चारधाम के मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं से डिजिटल माध्यम से दान की अपील करने वाले क्यूआर कोड का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब इस प्रकरण की नए सिरे से जांच और एसआईटी गठन की मांग उठने के बाद शासन ने दोनों जिलों के प्रशासन से जवाब मांगा है।

विज्ञापन
Badrinath kedarnath QR code controversy resurfaces government seeks reports from chamoli and rudraprayag DM
बदरीनाथ धाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में वर्ष 2023 का क्यूआर कोड विवाद एक बार फिर गरमा गया है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मामले की नए सिरे से जांच और एसआईटी गठित करने की मांग की है। इस पर शासन ने चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।

विज्ञापन

पर्यटन विभाग की अनु सचिव सोनिया भारती ने दोनों जिलाधिकारियों को पत्र भेज स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोबारा जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 में मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड युक्त बोर्ड लगाए गए थे। इनके माध्यम से श्रद्धालुओं से दान देने की अपील की जा रही थी। जिस पर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने बदरीनाथ कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

विज्ञापन

ये भी पढे़ं...केदारताल ट्रैक: जीवन की उम्मीद के लिए खतरा बनी हुई है बर्फबारी, लापता पर्वतारोहियों की तलाश में मुश्किलें

विज्ञापन
विज्ञापन

जांच पर सवाल

अजेंद्र अजय ने पुलिस जांच में कथित अनियमितताओं और बीकेटीसी अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने गड़बड़ी न मिलने का हवाला देकर न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। यह रिपोर्ट वादी पक्ष की अनुपस्थिति में स्वीकार कर ली गई। अजेंद्र अजय ने जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए दस्तावेज के साथ निष्पक्ष एसआईटी जांच की मांग की है। जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार ने बताया कि बीकेटीसी के सीईओ से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे जल्द शासन को भेजा जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed