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जिला मुख्यालय सहित हवालबाग, लमगड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर आदि क्षेत्रों में तेंदुए की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। तेंदुए आसान शिकार की तलाश में आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। घरों के आंगन तक पहुंच कर मवेशियों को निवाला बना रहे हैं। वन विभाग का दावा है कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। विभाग के पिंजरों में तेंदुए फंस भी रहे हैं लेकिन दहशत से निजात नहीं मिल पा रही है। जनवरी से अब तक कैंट, माल गांव, छानी, लाट, सैनार पकड़े गए तेंदुओं की संख्या से अधिक वन्यजीवों की चहलकदमी इन दिनों नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक देखी जा रही है।मादा तेंदुआ पिंजरे में हुई कैदनगर के समीप सैनार गांव में बीते शुक्रवार की सुबह दहशत का पर्याय बनी मादा तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई। इससे ग्रामीणों को कुछ हद तक राहत पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर इसे अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। जहां पशु चिकित्सक तेंदुए का स्वास्थ परीक्षण करेंगे। इसके बाद उसे प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि नगर क्षेत्र में अब भी कई तेंदुए मौजूद हैं।घर के पास से बकरी को उठा ले गया तेंदुआअल्मोड़ा। जिले के देवली गांव में तेंदुए की सक्रियता बढ़ने से लोगों में खौफ बढ़ गया है। बीते शनिवार की सरेशाम तेंदुआ गांव के एक घर के समीप चर रही एक बकरी को उठाकर ले गया। परिवार के लोगों ने शोर मचाते हुए तेंदुए का पीछा किया। इससे वह बकरी को कुछ दूरी पर छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्रामीणों ने बताया की कुछ महीनों से गांव में दिन और रात में तेंदुओं की आवाजाही काफी बढ़ गई है। गांव में तीन तेंदुए एक साथ दिख रहे हैं।तेंदुए के दिखने की शिकायत मिलने पर टीमें प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही है। देवली गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। लोगों को भी जागरूक कर सतर्क रहने और रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। - मोहन राम आर्या, रेंजर, मोहान