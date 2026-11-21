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अभियोजन के अनुसार बेड़ीनाग की ढलोनासेरा क्षेत्र निवासी महिला की शादी 28 नवंबर 2024 को बागेश्वर के बसेत निवासी दीपक सिंह के साथ हुई थी। बाद में महिला ने पति पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक उत्पीड़न, क्रूरता और ससुर लक्ष्मण सिंह, नंदन सिंह पर गालीगलौज और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था जिस पर आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादिनी और उनकी मां को गवाह के रूप में परीक्षित कराया गया। दोनों गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया जिस पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। जिरह के दौरान यह बात भी सामने आई कि पक्षकारों के बीच आपसी समझौता हो चुका है और परिवार न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इस आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त लक्ष्मण सिंह, नंदन सिंह और दीपक सिंह को दोषमुक्त करते हुए उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त करने और जमानतियों को दायित्व से उन्मोचित करने का आदेश दिया।

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बागेश्वर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेंद्र कुमार सागर के न्यायालय ने गवाहों के पूर्व बयानों से पलटने और पक्षकारों के बीच आपसी समझौते की बात सामने आने के बाद पति और ससुराल पक्ष के तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने 21 नवंबर को यह निर्णय सुनाया।