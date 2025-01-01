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मेले में बैकुंठ चतुर्दशी के अगले दिन होने वाले पूर्णिमा नहान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस अवसर पर दूरदराज के गांवों से देवजात्राएं भी नहाने के लिए पहुंचीं। मेले को भव्य रूप देने के लिए मंदिर समिति की ओर से व्यवस्थाएं की गई थीं। वहीं पलायन के कारण मेले का स्वरूप पहले की अपेक्षा सीमित होने लगा है। ऐसे में मंदिर समिति की ओर से मेले की रौनक बनाए रखने और नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मेले में विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की।

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स्याल्दे (अल्मोड़ा)। विकासखंड के वृद्ध केदार स्थित रामगंगा और विनोद नदी के संगम पर बने प्राचीन वृद्ध केदार शिव मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा मेला धूमधाम से आयोजित किया गया। मेले में स्याल्दे, चौखुटिया, भिकियासैंण, सल्ट समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में पूजा-अर्चना और भगवान शिव के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया।