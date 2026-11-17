रोहनिया के अखरी स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। नवजात बच्ची सुरक्षित है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोमवार सुबह हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और परिजन महिला का शव लेकर चले गए।

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