वाराणसी: मिर्जामुराद में महिला हिंसा के खिलाफ निकली रैली, सैकड़ों महिलाओं ने उठाई आवाज
वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में लोक समिति ने महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े की शुरुआत की। रैली निकालकर घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया गया।
विस्तार
वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में बुधवार को लोक समिति के तत्वावधान में महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े की शुरुआत हुई। पहले दिन सैकड़ों महिलाओं, किशोरियों और ग्रामीणों ने महिला हिंसा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई गई।
नारों के जरिए दिया जागरूकता का संदेश
रैली में शामिल महिलाओं ने 'चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है', 'बाल विवाह बंद करो', 'महिला हिंसा बंद करो', 'दहेज प्रथा पर रोक लगाओ' और 'यौन हिंसा पर रोक लगाओ' जैसे नारे लगाए। आयोजकों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष इसका संदेश 'भेदभाव मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे' रखा गया है।
पुरुष प्रधान व्यवस्था में बदलाव की जरूरत
इस मौके पर लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि महिला हिंसा रोकने के लिए पुरुष प्रधान व्यवस्था में भी बदलाव करना होगा। अब और हिंसा नहीं सहेंगे, यह निर्णय लेने की जरूरत है। महिलाओं को जागरूक रहने और हिंसा का विरोध करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने अंधविश्वास को भी हिंसा का एक माध्यम बताते हुए इसे समाप्त करने की अपील की।
रैली में अनीता, सोनी, रामबचन, मनीषा, आशा राय, वंदना, ऊषा राय, दुर्गावती, कुसुम, आरती, अर्चना और रेणु समेत गांव की अन्य महिलाएं और किशोरियां शामिल रहीं।