वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में बुधवार को लोक समिति के तत्वावधान में महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े की शुरुआत हुई। पहले दिन सैकड़ों महिलाओं, किशोरियों और ग्रामीणों ने महिला हिंसा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई गई।

विज्ञापन





नारों के जरिए दिया जागरूकता का संदेश

रैली में शामिल महिलाओं ने 'चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है', 'बाल विवाह बंद करो', 'महिला हिंसा बंद करो', 'दहेज प्रथा पर रोक लगाओ' और 'यौन हिंसा पर रोक लगाओ' जैसे नारे लगाए। आयोजकों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष इसका संदेश 'भेदभाव मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे' रखा गया है।