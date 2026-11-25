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मिर्जामुराद। क्षेत्र के करधना गांव में सोमवार को शादी समारोह के दौरान बाइक देने के वादे को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि बरात बिना शादी किए लौट गई, जबकि दूल्हे को वधू पक्ष ने रोक लिया। मंगलवार सुबह पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। इसमें दुल्हन ने भी शादी करने से इन्कार कर दिया।जानकारी के अनुसार, गाजे-बाजे के साथ बरात पहुंचने और द्वारचार की रस्म पूरी होने के बाद बाइक देने के वादे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। लड़की पक्ष पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए लड़का पक्ष ने गहने नहीं लाने की बात कह दी। इससे नाराज वधू पक्ष ने सिंदूरदान की रस्म रोक दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और धीरे-धीरे बाराती वहां से चले गए। इस दौरान दूल्हे को वधू पक्ष ने रोक लिया।मंगलवार सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। पंचायत के दौरान दुल्हन ने भी शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस चौकी पर संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत लड़का पक्ष को लड़की पक्ष की ओर से शादी समारोह में किए गए खर्च का भुगतान करना पड़ा। इसके बाद दूल्हा पक्ष बिना दुल्हन के वापस लौट गया। थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया है। बिना शादी किए दोनों अपने-अपने घर चले गए।