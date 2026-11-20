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वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के 191वें जन्मोत्सव पर उनकी जन्म स्थली भदैनी में विद्यार्थियों ने लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा को नाट्य प्रस्तुतियों से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने रणचंडी काशी की कन्या नाटक की भावपूर्ण प्रस्तुति की। कन्या मनु के जन्म से जुड़े संस्मरणों को जीवंत किया। जागृति फाउंडेशन, महारानी लक्ष्मीबाई जन्म स्थान स्मारक समिति एवं सनबीम एकेडमी समूह की ओर से आयोजित जयंती समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री पं. राजेश्वर आचार्य, विशिष्ट अतिथि लोक भूषण सम्मान से सम्मानित डॉ. जयप्रकाश मिश्रा, एकेडमी के सचिव जगदीप मधोक एवं जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयश मिश्र रहे। डॉ. राजेश्वर आचार्य ने कहा कि काशी की मनु असाधारण कन्या थी। उसके नाम से ही साहस बाल और तेज की शक्ति उत्पन्न होती है। अध्यक्षता कर रहे जगदीप मधोक ने की। सनबीम एकेडमी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर से रणचंडी काशी की कन्या का मंचन राजेश्वर त्रिपाठी के परिकल्पना और निर्देशन में हुआ l इसके लेखक डॉ. राजेंद्र उपाध्याय व काशी प्रसंग का लेखन पांडुरंग पुराणिक ने किया है। संचालन अरविंद मिश्रा और धन्यवाद विश्वनाथ यादव ने किया। इस मौके पर सीधा शर्मा, हेमंत त्रिपाठी, दिलीप कुमार पांडेय, प्रताप बहादुर सिंह आदि रहे। वहीं, नमामि गंगे की ओर से लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला एवं वेदपाठी बटुकों ने उनकी पूजा कर शौर्य से सभी को प्रेरणा लेने का संदेश दिया।