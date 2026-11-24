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अंतिम शाम का मुख्य आकर्षण पद्मश्री पं. शिवनाथ मिश्र की 30 मिनट की विशेष ‘ताल वाद्य कचहरी’ रही। बनारस घराने के इस दिग्गज सितार वादक ने सितार, तबला और पखावज की अद्भुत जुगलबंदी पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने राग चारुकेशी के साथ रूपक ताल में निबद्ध बंदिश और तीनताल की मनमोहक प्रस्तुति से पूरे परिसर को झंकृत कर दिया।मंच पर दूसरी प्रमुख प्रस्तुति उज्जैन (मध्य प्रदेश) से आईं डॉ. खुशबू पांचाल और उनके आठ सदस्यीय दल की रही। उन्होंने शिव श्लोक के साथ अपने कथक नृत्य का शुभारंभ किया। मुंबई से आए सूफी-गजल और भजन गायक कुमार सत्यम ने अपनी मखमली आवाज से शाम को रूहानी बना दिया। उन्होंने अपनी मशहूर रचना ‘लोग राहों में कांटे बिछाते रहे’ और ‘सुकून चैन अपना लुटाते-लुटाते, कहां आ गए हम गम खाते-खाते’ से महफिल लूट ली। चौथे प्रमुख आकर्षण के रूप में बेंगलुरु से आईं स्वाति आत्मनाथन और उनके छह सदस्यीय समूह ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति दी। 45 मिनट की इस प्रस्तुति में उन्होंने बीएचयू संस्कृत विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. कमला पांडेय द्वारा रचित पुस्तक ‘रक्षत गंगाम’ से लिए गए ‘वाराणसी वर्णन’ को नृत्य के माध्यम से साकार किया।लोक और शास्त्रीय गायन से सजी महफिलमहोत्सव की अंतिम शाम को यादगार बनाने में अन्य कलाकारों का भी योगदान रहा। सागर से आए विशाल मिश्र और शेर सिंह राठौर ने अपनी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हुए लोक गायन प्रस्तुत किया। वहीं, गौरव मिश्र और प्रयागराज के आशुतोष श्रीवास्तव ने भक्तिमय भजन गायन से माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। इसके अतिरिक्त नम्रता मिश्र और पंकज कुमार मिश्र ने अपने शास्त्रीय गायन तथा सुहानी भट्टाचार्य ने भरतनाट्यम की सधी हुई प्रस्तुति से काशी के कलाप्रेमियों का दिल जीत लिया।बाबा विश्वनाथ के चरणों में कला अर्पित कर अभिभूत हुए कलाकारवाराणसी। बनारस घराने के वरिष्ठ सितार वादक पद्मश्री पं. शिवनाथ मिश्र ने कहा कि बनारस के गंगा महोत्सव का कला जगत में स्थान सबसे अलग है और यहां का आध्यात्मिक माहौल कलाकारों को एक नई ऊर्जा देता है। उज्जैन से आईं कथक नृत्यांगना डॉ. खुशबू पांचाल ने कहा कि काशी के सुधी और रसिक श्रोताओं के सामने अपनी कला प्रस्तुत करना गर्व की बात है। उन्होंने अपनी पूरी प्रस्तुति काशी को समर्पित की।मुंबई से आए सूफी और भजन गायक कुमार सत्यम ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि गंगा महोत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच पर गाना अपने आप में एक अलौकिक और रूहानी अनुभव है। काशी की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ भी बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। यहां की मिट्टी में ही संगीत और भक्ति बसती है।बेंगलुरु से आईं भरतनाट्यम नृत्यांगना स्वाति आत्मनाथन ने बताया कि उन्होंने बीएचयू संस्कृत विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. कमला पांडेय की पुस्तक ‘रक्षत गंगाम’ पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर मां गंगा की रक्षा और काशी के वैभव को अपनी कला में पिरोया। वहीं, कोलकाता से आईं नृत्यांगना ब्रतति चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम की प्रस्तुति ‘नृत्यांजलि’ के माध्यम से भारतीय पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता को नमन किया है। उन्होंने कहा कि काशी की इस पावन धरती पर मां, बेटी और नाती समेत एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों का एक साथ मंच साझा करना किसी ईश्वरीय आशीर्वाद से कम नहीं है।