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काशीवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ तमिलनाडु से आए अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता और आपसी जुड़ाव का संदेश दिया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का संबंध सदियों पुराना और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम इस विरासत को और प्रगाढ़ कर रहा है। तमिलनाडु के युवा छात्रों का स्वागत करना गौरव का विषय है। ये युवा राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक एकता के संवाहक हैं। महानगर महामंत्री अजय गुप्ता के संयोजन में हुए स्वागत कार्यक्रम में विभिन्न मंडलों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, क्षेत्र उपाध्यक्ष नवरतन राठी, अमित राय, जगदीश त्रिपाठी, सतीश चंद्र पांडेय, मधुकर चित्रांश, संतोष सोलापुरकर, शैलेंद्र मिश्रा, आशुतोष पॉल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, महानगर महामंत्री अजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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वाराणसी। काशी तमिल संगमम-5.0 में शामिल होने तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों की पहली टोली शुक्रवार रात बनारस रेलवे स्टेशन पहुंची। ढोल-नगाड़ों की गूंज, शंखध्वनि, पुष्पवर्षा और हर-हर महादेव के उद्घोष के बीच अतिथियों का तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया।