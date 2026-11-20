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वाराणसी। खुद को आवास विकास विभाग का अधिकारी बताकर रेलवे में खेल कोटे से बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने और योजना में प्लॉट आवंटित कराने का भरोसा देकर पांच लाख की ठगी कर ली गई। लमही निवासी संजय कुमार तिवारी की शिकायत पर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी डीके सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पीड़ित के मुताबिक, मई 2025 में उनकी मुलाकात डीके सिंह से हुई थी। आरोपी ने उनके बेटे हिमांशु को रेलवे में खेल कोटे से नौकरी दिलाने और आवास विकास की योजना में प्लॉट दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि 14 मई 2026 को आरोपी ने व्हाट्सएप पर रेलवे भर्ती का विज्ञापन भेजा। 20 मई को लखनऊ बुलाकर पंजाब नेशनल बैंक के खाते में रुपये जमा कराए। मई से अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब पांच लाख रुपये लिए गए। दो लाख बैंक के माध्यम से जमा कराए गए थे। आरोपी ने 60 कार्यदिवस में नौकरी की प्रक्रिया पूरी होने और मेडिकल परीक्षण के लिए सूचना आने का आश्वासन दिया था। पीड़ित का आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी न नौकरी मिली और न ही प्लॉट आवंटित हुआ। 24 सितंबर को आरोपी ने व्हाट्सएप पर बातचीत के दौरान फिर रुपये की मांग की। इस पर संजय ने पहले दी गई रकम वापस मांगी तो आरोपी ने इन्कार कर दिया। पीड़ित ने बातचीत की रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट को साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध होने की बात कही है। शिकायत में आरोपी के नाम से संचालित नारायण इंफ्रा कंस्ट्रक्शन फर्म का भी उल्लेख किया गया है। थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद