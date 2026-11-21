{"_id":"6b01778669530a14290c2c5a","slug":"sports-news-volleyball-tournament-featuring-28-universities-begins-at-bhu-sunshine-cricket-club-reaches-final-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खेल की खबरें: बीएचयू में 28 विश्वविद्यालयों का वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, सनशाइन क्रिकेट क्लब फाइनल में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीएचयू में 28 विश्वविद्यालयों का वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। पहले ही दिन 15 मैचों में 14 का फैसला क्लीन स्विप से हुआ। शुक्रवार को ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टूर्नामेंट (महिला) 2026-27 की शुरुआत एंफीथिएटर ग्राउंड के वॉलीबॉल कोर्ट पर हुई। बीएचयू ने कानपुर के सीएसजेएम विश्वविद्यालय को 3-0 से हरा दिया। सेटवार अंक 25–9, 25–16, 25–12 रहा। विज्ञापन



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने रांची विश्वविद्यालय को 3-0 से धूल चटाया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय को 25-0, 25-0, 25-0 सेट में 3-0 से पटकनी दी। बर्दवान विवि, कल्याणी विवि ने पूर्वांचल विवि और स्पोर्ट्स विवि ने पश्चिम बंगाल विवि को 3-0 से पराजित किया। विज्ञापन



शहीद एमके विवि ने राजीव गांधी विवि, अटल बिहारी वाजपेयी विवि ने मगध विश्वविद्यालय, सीयूएसबी, गया ने रमा देवी विश्वविद्यालय, रेवेनशॉ विश्वविद्यालय ने महाराजा श्रीराम चंद्र भंज देव विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने एनएसयू, मणिपुर को 3-0 से पराजित किया। इस मैच में पूजा सिंह सेजल यादव रिचा मौर्य प्रीति रितिका सिंह और इच्छा का प्रदर्शन खूब सराहा गया। वहीं एक मात्र क्लीन स्विप न होने वाले मैच में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 3-1 से पराजित किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने रांची विश्वविद्यालय को 3-0 से धूल चटाया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय को 25-0, 25-0, 25-0 सेट में 3-0 से पटकनी दी। बर्दवान विवि, कल्याणी विवि ने पूर्वांचल विवि और स्पोर्ट्स विवि ने पश्चिम बंगाल विवि को 3-0 से पराजित किया।शहीद एमके विवि ने राजीव गांधी विवि, अटल बिहारी वाजपेयी विवि ने मगध विश्वविद्यालय, सीयूएसबी, गया ने रमा देवी विश्वविद्यालय, रेवेनशॉ विश्वविद्यालय ने महाराजा श्रीराम चंद्र भंज देव विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने एनएसयू, मणिपुर को 3-0 से पराजित किया। इस मैच में पूजा सिंह सेजल यादव रिचा मौर्य प्रीति रितिका सिंह और इच्छा का प्रदर्शन खूब सराहा गया। वहीं एक मात्र क्लीन स्विप न होने वाले मैच में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 3-1 से पराजित किया। विज्ञापन विज्ञापन

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मिथिलेश के शतक से 177 रनों से जीत सनशाइन क्रिकेट क्लब फाइनल में

सनशाइन कप अंडर-19 जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में सनशाइन क्रिकेट क्लब ने क्लब पिंक को 177 रनों के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आतिशी शतक जड़ने वाले मिथिलेश कुमार को मैन ऑफ द मैच अवाॅर्ड दिया गया। आर्य विद्या सभा, काशी के मैदान पर शुक्रवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनशाइन क्रिकेट क्लब ने 34.4 ओवरों में 306 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से मिथिलेश कुमार ने मात्र 59 गेंदों में 12 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 122 रनों की विस्फोटक पारी खेली। वहीं नीरज यादव ने 27 गेंदों में 66 रन (6 चौके, 6 छक्के), शानी यादव ने 34 और अंबर दुबे ने 32 रनों का योगदान दिया। सनशाइन पिंक की तरफ से विशेष प्रताप सिंह और शिवांश जायसवाल ने 3-3 विकेट झटके।

विद्यापीठ की फुटबॉल टीम ने ऑल इंडिया प्रतियोगिता के लिए किया क्वालिफाई

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की फुटबाॅल टीम ने ऑल इंडिया प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। सेंट्रल जोन अंतरविश्वविद्यालय फुटबाॅल (पुरुष) प्रतियोगिता में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में टीम ने शानदार प्रदर्शन कर यह उपलब्धि हासिल की। इसी के साथ अखिल भारतीय प्रतियोगिता 2026-27 में अपना स्थान पक्का कर लिया। सेंट्रल जोन फुटबाॅल (पुरुष) टीम ने क्वालिफाइंग मुकाबले में शुक्रवार को लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर को 1-0 से हराया। विद्यापीठ ने पहले मुकाबले में रोहिलखंड विश्वविद्यालय को 7-1, दूसरे मुकाबले में राजीव गांधी विश्वविद्यालय को 7-0, तीसरे मुकाबले में डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय को 3-0 और चौथे मुकाबले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 2-0 से पराजित किया। क्वालिफाइंग मुकाबले में एलएनपीई, ग्वालियर को 1-0 से हराया। टीम मैनेजर ज्योतिष मौर्य और टीम कोच वीरेंद्र यादव हैं।

नवोदय विद्यालय में पांच स्कूलों को बांटे गए फुटबॉल

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर में शुक्रवार को नवोदय विद्यालय समिति और शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर फुटबॉल्स फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत फुटबॉल वितरण समारोह आयोजित हुआ। इसमें वाराणसी जिले के पांच विद्यालयों को फुटबॉल बांटे गए। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी स्कंद गुप्ता रहे। उन्होंने खेलों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन और टीम भावना का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉ. नागेश मिश्रा ने दिया। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र नागेंद्र कुमार, आरपी मौर्य एवं प्रिंस कुमार आदि मौजूद रहे।

काजल बनीं 400 व 800 मीटर दौड़ की विजेता

उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को 117वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन छात्र-छात्राओं की दौड़ हुई। 100 मीटर दौड़ में आलोक शर्मा को पहला स्थान मिला। वहीं, डिग्री कॉलेज की काजल प्रजापति ने 800 मीटर और 400 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता की शुरुआत में पूर्व की चैंपियन छात्राओं आराध्या प्रजापति (डिग्री कॉलेज), आस्था गुप्ता (जूनियर वर्ग) और आयुषी पाल (सीनियर वर्ग) ने मशाल लेकर कॉलेज मैदान का चक्कर लगाया। मशाल वाहक आराध्या प्रजापति ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि जीएसटी कमिश्नर और पूर्व हॉकी ओलंपियन राहुल सिंह ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को 117वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन छात्र-छात्राओं की दौड़ हुई। 100 मीटर दौड़ में आलोक शर्मा को पहला स्थान मिला। वहीं, डिग्री कॉलेज की काजल प्रजापति ने 800 मीटर और 400 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता की शुरुआत में पूर्व की चैंपियन छात्राओं आराध्या प्रजापति (डिग्री कॉलेज), आस्था गुप्ता (जूनियर वर्ग) और आयुषी पाल (सीनियर वर्ग) ने मशाल लेकर कॉलेज मैदान का चक्कर लगाया। मशाल वाहक आराध्या प्रजापति ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि जीएसटी कमिश्नर और पूर्व हॉकी ओलंपियन राहुल सिंह ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सनबीम की छात्राओं ने स्केटिंग, कराटे और ताइक्वांडो में जीते 3 मेडल

सीबीएसई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में काशी की बेटियों ने स्केटिंग, कराटे और ताइक्वांडो में पदक जीता। सनबीम स्कूल लहरतारा की छात्रा वृद्धि माहेश्वरी ने कर्नाटक के बेलगावी में अंडर-19 की एक लैप रोड रेस स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। इससे उनका चयन 70वीं एसजीएफआई राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ। इसका आयोजन 19 से 21 जनवरी 2027 तक बंगलूरू में किया जाएगा। छात्रा कशिश पटेल ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में अंडर-19 कराटे में रजत पदक जीता। हिबा खान ने हरियाणा के पानीपत ताइक्वांडो में 63 किलोग्राम भार श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। सनबीम समूह के चेयरपर्सन डॉ. दीपक मधोक और वाइस-चेयरपर्सन भारती मधोक सहित सभी अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी।



सीबीएसई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में काशी की बेटियों ने स्केटिंग, कराटे और ताइक्वांडो में पदक जीता। सनबीम स्कूल लहरतारा की छात्रा वृद्धि माहेश्वरी ने कर्नाटक के बेलगावी में अंडर-19 की एक लैप रोड रेस स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। इससे उनका चयन 70वीं एसजीएफआई राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ। इसका आयोजन 19 से 21 जनवरी 2027 तक बंगलूरू में किया जाएगा। छात्रा कशिश पटेल ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में अंडर-19 कराटे में रजत पदक जीता। हिबा खान ने हरियाणा के पानीपत ताइक्वांडो में 63 किलोग्राम भार श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। सनबीम समूह के चेयरपर्सन डॉ. दीपक मधोक और वाइस-चेयरपर्सन भारती मधोक सहित सभी अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी।

65 तीरंदाजों का गेम शुरू, 3 वर्गों के पदक विजेता हुए पुरस्कृत

काशी के सोनिया स्थित आर्चरी ग्राउंड में शुक्रवार को काशी सांसद तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। इंडियन रिकवर और कंपाउंड राउंड में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के विजयी तीरंदाजों को पदकों के साथ प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। जिला तीरंदाजी संघ की ओर से प्रतियोगिता में डालिम्स स्कूल रोहनिया, ग्रीन वैली स्कूल खुशहाल नगर, सनबीम सनसिटी करसड़ा, सेंट जॉन्स स्कूल, महालक्ष्य शूटिंग एकेडमी, शिएट कॉलेज के कुल 65 तीरंदाजों ने भाग लिया।



क्रीड़ा भारती के प्रांतीय अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव और डालिम्स ग्रुप के अध्यक्ष प्रदीप मधोक ने उद्घाटन किया। इंडियन रिकवर और कंपाउंड राउंड में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के विजयी तीरंदाजों को स्वर्ण रजत व कास्य पदक और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता के निर्णायक धरती सिंह मौर्य, नीतीश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार और हेमंत प्रजापति रहे।