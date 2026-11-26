खेल की खबरें: अब तेज रफ्तार गेंदों पर चौके-छक्के जड़ेंगे बीएचयू के खिलाड़ी, पड़ाव में खेलकूद समारोह शुरू
बीएचयू के खिलाड़ी अब तेज रफ्तार गेंदों पर चौके-छक्के जड़ेंगे। एंफीथियेटर मैदान में आधुनिक बॉलिंग मशीन से प्रशिक्षण मिलेगा। उधर, पड़ाव में तीन दिवसीय खेलकूद समारोह शुरू हुआ। पढ़िए- खेल की खबरें
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तेज रफ्तार गेंदों का सामना करने, सही टाइमिंग से शॉट खेलने और मैदान पर तेजी से रन बटोरने के लिए अब बीएचयू के क्रिकेट खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। एंफीथियेटर मैदान में आधुनिक बॉलिंग मशीन लगाई गई है। बुधवार शाम कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने मशीन में गेंद डालकर इस सुविधा का उद्घाटन किया। पिछले वर्ष पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली बीएचयू की टीम को इस सुविधा से अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।
कुलपति ने कहा कि बीएचयू के छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। इसी दिशा में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बॉलिंग मशीन की सुविधा शुरू की गई है। इससे खिलाड़ियों को तकनीक के साथ अभ्यास करने और अपनी खेल क्षमता निखारने का अवसर मिलेगा। इससे खिलाड़ी अलग-अलग गति, लाइन और लेंथ की गेंदों पर बल्लेबाजी का अभ्यास कर सकेंगे।
तेज गेंदों पर अभ्यास से निखरेगी बल्लेबाजी
बॉलिंग मशीन से निकलने वाली गेंदों की गति, लाइन और लेंथ को अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जा सकेगा। खिलाड़ी तेज गति की गेंदों का सामना करने के साथ लंबे शॉट लगाने और तेजी से रन बनाने का अभ्यास कर सकेंगे। इससे बल्लेबाजों की तकनीक, टाइमिंग, शॉट चयन और एकाग्रता में सुधार होगा। विश्वविद्यालय का लक्ष्य खिलाड़ियों को अंतर विश्वविद्यालयीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।
इस दौरान विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. एके नेमा, उपाध्यक्ष प्रो. अर्चना सिंह, सचिव डॉ. दीपक डोगरा, सहायक निदेशक क्रिकेट डॉ. वैभव राय, डॉ. राजीव सिंह, डॉ. प्रदीप खालको, डॉ. धीरेंद्र तिवारी, डॉ. रॉबिन सिंह, डॉ. प्रमोद यादव, डॉ. हरिराम यादव और डॉ. प्रियंका यादव मौजूद रहे।
पड़ाव में तीन दिवसीय खेलकूद समारोह शुरू
आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी के 15वें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 59वें वार्षिक खेलकूद समारोह का बुधवार को शुरू हुई। मुख्य अतिथि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, सुंदरपुर के प्रधानाचार्य विजय कुमार सिंह ने समारोह का उद्घाटन किया। महाविद्यालय की निदेशक प्रो. कल्पलता पांडेय ने कहा कि खेलकूद से अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। झंडोत्तोलन, मशाल प्रज्ज्वलन, आकर्षक मार्च पास्ट और कप्तान के शपथ ग्रहण के बाद समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि विजय कुमार सिंह ने जीवन में सफलता के लिए अनुशासन और निरंतर अभ्यास को आवश्यक बताते हुए खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत व खेल भावना से आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर निदेशक मुकुल पांडेय, डॉ. प्रतिमा राय, प्रधानाचार्या स्नेहलता पांडेय, अशोक कुमार तिवारी, अपूर्वा पांडेय आदि मौजूद रहे।
प्रादेशिक वॉलीबॉल में वाराणसी मंडल की टीम जौनपुर रवाना
प्रादेशिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खेलने के लिए वाराणसी मंडल की टीम बुधवार को बेगमपुरा एक्सप्रेस से जौनपुर रवाना हो गई। जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से घोषित वाराणसी मंडल की 14 सदस्यीय टीम में पांच खिलाड़ी टीम में जबकि एक खिलाड़ी सुरक्षित सूची में हैं। मंडलीय टीम में वाराणसी की छह, जबकि गाजीपुर की एक, चंदौली की चार और जौनपुर की तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है।
जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव सर्वेश पांडेय ने बताया कि प्रादेशिक प्रतियोगिता की मेजबानी वाराणसी मंडल के जौनपुर जिले को मिली है। जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि सीनियर वर्ग की प्रादेशिक महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता 26 से 28 नवंबर तक खेली जाएगी। कोच पूजा यादव ने बताया कि वाराणसी मंडल की टीम में वाराणसी की रिया सिंह (कप्तान), शिवांगी कुशवाहा, तृषा बोष, निधि गुप्ता, राजनंदनी गुप्ता जबकि सुरक्षित खिलाड़ी पल्लवी ठाकुर हैं। इसके अलावा चंदौली की दीक्षांशी, खुशबू, मौसम और पिंकी शामिल हैं।
यूपी स्कूली हॉकी टीम में काशी के तीन खिलाड़ी
70वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के लिए घोषित यूपी टीम में वाराणसी के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है। तीनों खिलाड़ी सब जूनियर अंडर-14 बालक वर्ग में खेलेंगे। यह प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के मंदसौर में खेली जाएगी। तीनों खिलाड़ी विकास इंटर कॉलेज के छात्र है। इसमें मोनू गौंड (लेफ्ट फुल बैक), शिखर यादव (राइट हाफ) और शुभम पटेल (सेंटर फॉरवर्ड) पोजीशन से खेलते हैं। तीनों खिलाड़ी इदरीस अहमद से प्रशिक्षण लेते हैं। सभी खिलाड़ियों को 26 नवंबर तक अयोध्या के राज्य क्रीड़ा संस्थान में रिपोर्ट करना है। संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल दिनेश कुमार सिंह, विकास एजुकेशनल ग्रुप वाराणसी के चेयरमैन डॉ. एके सिंह और मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजेश कुमार सिंह ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी है।
यूपी टीम के गोलकीपर बने लालपुर स्टेडियम के रुद्र प्रताप सिंह
70वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर-19 सीनियर बालक वर्ग की प्रतियोगिता पोर्ट ब्लेयर में 11 से 20 दिसंबर तक खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से विकास इंटर कॉलेज के चार फुटबॉलरों का चयन हुआ है। यूपी टीम के गोलकीपर की भूमिका रुद्र प्रताप सिंह करेंगे। इसके अलावा स्ट्राइकर शिवम यादव, फॉरवर्ड खिलाड़ी अभय प्रकाश यादव और मोहम्मद अफजल खेलेंगे। चारों खिलाड़ी डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर शम्सी रजा से प्रशिक्षण लेते हैं। इनके चयन पर संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल दिनेश कुमार सिंह और मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बधाई दी है।
3.40 मीटर की छलांग लगाकर अंकिता चौधरी ने जीता बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड
ब्लॉक स्तरीय तीन दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंकिता चौधरी जूनियर बालिका वर्ग में लंबी कूद प्रतियोगिता की बेस्ट खिलाड़ी बनीं। उन्होंने 3.40 मीटर लंबी छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता विकास इंटर कॉलेज की ओर से परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खेली जा रही है। बालक वर्ग में आयुष पाल ने 3.20 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान हासिल किया, लेकिन बालिका वर्ग की खिलाड़ी से पीछे रहे।
सब जूनियर बालक वर्ग में आयुष पाल प्रथम, रोशन पटेल द्वितीय और आदित्य पटेल तृतीय रहे। जूनियर बालक वर्ग में अतुल राजभर 4.22 मीटर की छलांग लगा कर पहले स्थान पर रहे। चंदन प्रजापति दूसरे और अनुराग गौड़ तीसरे स्थान पर रहे। सब जूनियर बालिका वर्ग में श्रेया पटेल 2.450 मीटर की छलांग लगा कर पहले स्थान पर रही। मानसी पटेल दूसरे और तृषा वर्मा तीसरे स्थान पर रही। जूनियर बालिका वर्ग में अंकिता चौधरी 3.40 मीटर की छलांग लगा कर प्रथम रही। आयुषी पटेल द्वितीय और प्रियांशी तृतीय रही। विभा सिंह की देखरेख में प्रतियोगिता खेली जा रही है।
एथलेटिक्स की सात स्पर्धाओं में 700 ने कराया पंजीकरण
तीन दिवसीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए 700 खिलाड़ियों ने सात स्पर्धाओं में पंजीकरण कराया है। सर्वाधिक 230 खिलाड़ियों ने दौड़ में अलग-अलग दूरी की स्पर्धाओं में खेलेंगे। आयोजन सचिव डॉ एके सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता 100, 200, 400, 800 मीटर की दौड़ के अलावा लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक की स्पर्धाओं में दमखम दिखा रहे हैं।
छह मैच ऑफिशियल ने चार घंटे में चुनी टीम मंडलीय कबड्डी टीम
खेल विभाग और जिला कबड्डी संघ ने बुधवार शाम प्रादेशिक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए 14 सदस्यीय वाराणसी मंडल की टीम और दो सुरक्षित खिलाड़ियों की सूची जारी की। खिलाड़ियों का चयन ट्रायल छह ऑफिशियल ने चार घंटे तक सिगरा के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों का ट्रायल लिया।
जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार सिंह और वाराणसी कबड्डी संघ के सचिव राजेश सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि मुख्य टीम के लिए कुल 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जबकि 2 खिलाड़ियों को सुरक्षित (आरक्षित) श्रेणी में रखा गया है। मंडलीय टीम में वाराणसी के 11 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इसमें सौरभ यादव, हरिश कुमार सिंह, रिंकू यादव, शाश्वतेंद्र सिंह, किशन कुमार सिंह, विशाल वर्मा, उमेश पांडेय, चंदन राम, अभिषेक गुप्ता, हिमांशु यादव और सूरज यादव शामिल हैं।
इसके अलावा गाजीपुर से 2 खिलाड़ी पवन यादव, प्रमोद सिंह यादव और चंदौली जिले अभिषेक यादव का चयन टीम में हुआ है। सुरक्षित खिलाड़ियों की सूची में वाराणसी के 2 नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें अनुज कुमार यादव और मनीष यादव के नाम हैं। खिलाड़ियों के दस्तावेज की जांच सत्य प्रकाश राजभर ने किया। चयनकर्ताओं में जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष दशरथ पाल, राम पाल, शिखा सिंह शामिल थीं।