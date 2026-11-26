तेज रफ्तार गेंदों का सामना करने, सही टाइमिंग से शॉट खेलने और मैदान पर तेजी से रन बटोरने के लिए अब बीएचयू के क्रिकेट खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। एंफीथियेटर मैदान में आधुनिक बॉलिंग मशीन लगाई गई है। बुधवार शाम कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने मशीन में गेंद डालकर इस सुविधा का उद्घाटन किया। पिछले वर्ष पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली बीएचयू की टीम को इस सुविधा से अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।

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कुलपति ने कहा कि बीएचयू के छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। इसी दिशा में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बॉलिंग मशीन की सुविधा शुरू की गई है। इससे खिलाड़ियों को तकनीक के साथ अभ्यास करने और अपनी खेल क्षमता निखारने का अवसर मिलेगा। इससे खिलाड़ी अलग-अलग गति, लाइन और लेंथ की गेंदों पर बल्लेबाजी का अभ्यास कर सकेंगे।बॉलिंग मशीन से निकलने वाली गेंदों की गति, लाइन और लेंथ को अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जा सकेगा। खिलाड़ी तेज गति की गेंदों का सामना करने के साथ लंबे शॉट लगाने और तेजी से रन बनाने का अभ्यास कर सकेंगे। इससे बल्लेबाजों की तकनीक, टाइमिंग, शॉट चयन और एकाग्रता में सुधार होगा। विश्वविद्यालय का लक्ष्य खिलाड़ियों को अंतर विश्वविद्यालयीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।इस दौरान विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. एके नेमा, उपाध्यक्ष प्रो. अर्चना सिंह, सचिव डॉ. दीपक डोगरा, सहायक निदेशक क्रिकेट डॉ. वैभव राय, डॉ. राजीव सिंह, डॉ. प्रदीप खालको, डॉ. धीरेंद्र तिवारी, डॉ. रॉबिन सिंह, डॉ. प्रमोद यादव, डॉ. हरिराम यादव और डॉ. प्रियंका यादव मौजूद रहे।आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी के 15वें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 59वें वार्षिक खेलकूद समारोह का बुधवार को शुरू हुई। मुख्य अतिथि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, सुंदरपुर के प्रधानाचार्य विजय कुमार सिंह ने समारोह का उद्घाटन किया। महाविद्यालय की निदेशक प्रो. कल्पलता पांडेय ने कहा कि खेलकूद से अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। झंडोत्तोलन, मशाल प्रज्ज्वलन, आकर्षक मार्च पास्ट और कप्तान के शपथ ग्रहण के बाद समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि विजय कुमार सिंह ने जीवन में सफलता के लिए अनुशासन और निरंतर अभ्यास को आवश्यक बताते हुए खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत व खेल भावना से आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर निदेशक मुकुल पांडेय, डॉ. प्रतिमा राय, प्रधानाचार्या स्नेहलता पांडेय, अशोक कुमार तिवारी, अपूर्वा पांडेय आदि मौजूद रहे।