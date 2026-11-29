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सोनाली ने कट शॉट और रिबाउंड शॉट से शनिवार को विकास इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय सब जूनियर कैरम प्रतियोगिता में दीपा को तीन बोर्ड में 19-11 से हराकर सिंगल का खिताब अपने नाम किया। सेमीफाइनल में सोनाली ने अंजलि को और दीपा ने मानसी को पराजित किया था। आयोजन सचिव डॉ. आशा सिंह ने बताया कि युगल में देवांशी और श्रेया की जोड़ी ने अदिति और आरोही की जोड़ी को तीन बोर्ड में 25-9 से पराजित कर चैंपियन बनी। बालक सब जूनियर वर्ग में श्लोक ने विशाल को 24-8 अंक से हराकर खिताब जीता। डबल्स में अविरल और अखिलेश की जोड़ी ने अंकित और योगेश की जोड़ी को 18-12 से हराकर खिताब जीता। निर्णायक सरिता दुबे, संचालन सुनीता पटेल ने किया।