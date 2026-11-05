Varanasi News: सिगरा एफसी ने 5 गोल के अंतर से फुटबॉल नर्सरी को हराया, जीता जिलास्तरीय फुटबॉल का खिताब

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इससे पहले दिन बालक-बालिकाओं के अंडर-14 वर्ग के मुकाबले खेले गए। बालक वर्ग के अंडर-14 के पहले मैच में बरेका प्रमोशन एकेडमी ने आर्मी बॉयज को टाईब्रेकर में 1-0 से हराया। विजेता टीम की ओर से कप्तान सौरभ ने निर्णायक गोल किया। पहले सेमीफाइनल में सिगरा एफसी ने यूपी कॉलेज को दो गोलों से हराया। विजेता की ओर से रिजवान और अभय ने गोल किए। दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल नर्सरी ने बरेका फुटबॉल प्रमोशन को 5-0 गोलों से हराया। विजेता टीम की ओर से मोहम्मद कैफ ने एक गोल, अमन कुमार ने चार गोल हैट्रिक सहित किए। मौके पर राना अनवर, चितहर प्रसाद, विनोद कनौजिया मौजूद रहे।महक और नेहा के गोल से फुटबॉल नर्सरी जीतीबालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में फुटबॉल नर्सरी ने कुमाऊं हीरोज़ को 3-0 से हराकर विजेता बनी। विजेता टीम की ओर से महक ने दो और नेहा ने एक गोल किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन यूपी फुटबॉल संघ के संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह ने किया। नॉकआउट आधार पर खेली गई प्रतियोगिता के पहले मैच में कुमाऊं हीरोज ने सिगरा एफसी को 2-0 से पराजित किया। विजेता टीम की ओर से मौसम और खुशी ने एक-एक गोल किया। दूसरे मैच में फुटबॉल नर्सरी ने महामना मालवीय इंटर कॉलेज बछाव की टीम को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। विजेता टीम की ओर से खुशी यादव ने दोनों गोल किए जबकि पराजित टीम की ओर से रुचि ने गोल किया। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से सिगरा एफसी और महामना मालवीय इंटर कॉलेज बच्छाव की टीम बनी।