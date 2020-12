{"_id":"5fda62378ebc3e3fc5667590","slug":"scientists-in-corona-era-made-the-road-to-challenges-easier-varanasi-news-vns56382448","type":"story","status":"publish","title_hn":"Scientists in Corona era made the road to challenges easier","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Scientists in Corona era made the road to challenges easier

विज्ञापन

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर

कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! Read Now

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

राजातालाब। तहसील बार राजातालाब के चुनाव में अध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार शर्मा ने कब्जा जमाया। इन्हें 368 मत मिले। इन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी रामजी पटेल को 83 मतों से हराया। वहीं रामजी सिंह पटेल को 285 मत मिले। अध्यक्ष पद के ही एक अन्य प्रत्याशी चंद्र शेखर उपाध्याय को 229 मत प्राप्त हुए। नोटा के दो मत थे। महामंत्री पद पर नंदकिशोर सिंह पटेल 350 मत पाकर विजई घोषित किए गए। धीरेंद्र प्रताप सिंह को 285 मत प्राप्त हुए, जबकि एक अन्य प्रत्याशी विजय कुमार भारतीय को 209 मत मिले।

अन्य पदों पर मात्र एक प्रत्याशी होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर प्रमाण पत्र दिया गया। निर्विरोध निर्वाचित होने वालों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रेम सागर पाठक, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव प्रशासन पद के लिए अमित प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर जय सिंह, सचिव प्रशासन पद पर राजन सिंह चौहान थे। इन सभी लोगों को प्रमाण पत्र चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष सतीश सिंह और समिति के सदस्य विजय कुमार पांडेय, राजकुमार पाल, प्रदीप कुमार सिंह, राजकुमार शर्मा ने दिया। सकुशल चुनाव व मतगणना संपन्न होने पर चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों और सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।