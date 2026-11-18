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वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह रानू ने बताया कि यह प्रतियोगिता 21-23 दिसंबर तक खेली जाएगी। महिला वर्ग 50 से 76 किलोग्राम, पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 से 125 किलोग्राम और ग्रीको रोमन में 55 से 130 किलोग्राम तक की कुश्ती 10 भार वर्ग में खेली जाएगी। 21 दिसंबर की सुबह खिलाड़ियों का सत्यापन, मेडिकल के बाद वजन होगा। दूसरे दिन 22 दिसंबर को पुरुष फ्री स्टाइल और इसी दिन महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन के 55 व 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले होंगे। 23 दिसंबर को ग्रीको रोमन के फाइनल मुकाबला और समापन समारोह आयोजित होगा। निरीक्षण के दौरान वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह रानू के अलावा, रवींद्र यादव, सुनील यादव, अरविंद यादव, हरिराम यादव, विपिन सिंह, नीतेश राय रिंकू, भानु प्रकाश राय मौजूद रहे।

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भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू और आयोजन समिति के सदस्यों ने बुधवार दोपहर बीएचयू परिसर स्थित डॉ. विभूति नारायण इंडोर हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान खिलाड़ियों के वाॅर्मअप, प्रतियोगिता के लिए कोर्ट, फ्री होल्ड एरिया आदि की जानकारी ली। इस मौके पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रतियोगिता की ऑनलाइन डिस्प्ले होगा। प्रत्येक भारवर्ग का रिजल्ट उसी दिन होगा।