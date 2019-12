साल के अंतिम सूर्यग्रहण पर गंगा में स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला, मंदिरों के कपाट हुए बंद

सूतक लगने के साथ ही काशी में मंदिरों के कपाट देर शाम को बंद हो गए। वहीं बाबा विश्वनाथ के मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे बंद हो गए और साढ़े पांच घंटे तक श्रद्धालु बाबा के दर्शन से वंचित रहेंगे। इस दौरान काशी में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।सुबह 8:20 पर खग्रास सूर्यग्रहण लगने के साथ ही मोक्षकाल 11:14 बजे पर होगा। मंदिर न्यास के अनुसार ग्रहण के दिन भोग आरती में फलाहार अर्पित किया जाएगा। बुधवार को रात में शृंगार आरती में बाबा को फलाहार अर्पित किया गया। मां गंगा की भोर की आरती को भी दोपहर में 11:30 बजे से कर दिया गया है।

Varanasi: People take holy dip in Ganga during #SolarEclipse pic.twitter.com/MBZ8oZ7qft