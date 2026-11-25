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वाराणसी। चेक बाउंस के करीब आठ साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर एसीजेएम-5 सौरभ शुक्ला की अदालत ने आरोपी कृष्ण कुमार पांडेय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अदालत ने सिगरा थाना प्रभारी को कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित कर आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला प्रशांत सिंह बनाम कृष्ण कुमार पांडेय से संबंधित है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। संवाद