इश्क, शक और कत्ल: प्रेमिका के लिए कत्ल, कहीं प्यार में मिली मौत; प्रेम त्रिकोण में उजड़ गए कई परिवार
काशी में रिश्तों की डोर पर शक और सनक भारी पड़ रही है। कमिश्नरेट के थानों में प्रेम प्रसंग से जुड़े संगीन अपराध बढ़ रहे हैं। कई मामलों में विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि मामला सीधे हत्या या आत्महत्या तक जा पहुंचता है।
विस्तार
काशी में आधुनिकता की चकाचौंध और सोशल मीडिया की बढ़ती पैठ के बीच प्रेम संबंधों का स्याह चेहरा तेजी से सामने आ रहा है। बीते महीनों में वाराणसी कमिश्नरेट के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऐसी कई सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां प्यार का अंत खौफनाक कत्ल या आत्महत्या के रूप में हुआ। कहीं शादी दूसरी जगह तय होने की सनक में प्रेमी ने प्रेमिका की जान लेकर खुद मौत को गले लगा लिया, तो कहीं प्रेम त्रिकोण और अवैध संबंधों के शक ने हंसते-खेलते परिवारों को तबाह कर दिया।
कमिश्नरेट के हालिया घटनाओं में देखें तो ज्यादातर मामलों के पीछे अविश्वास, ब्लैकमेलिंग और रिश्तों में तीसरे शख्स की दखलअंदाजी मुख्य वजह बनकर उभरी है। हाल ही में बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर के एक होटल में प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज युवक ने युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद भी फंदे से लटक जान दे दी।
इससे पहले भी कमिश्नरेट के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में शादी से इन्कार या आपसी विवाद के चलते युवतियों की हत्या और युवाओं के आत्मघाती कदम उठाने के मामले सामने आ चुके हैं।
सोशल मीडिया और घटती सहनशीलता बड़ा कारण
अपर पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम नृपेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिये बनने वाले ज्यादातर रिश्ते बिना किसी ठोस बुनियाद के होते हैं। जब इन रिश्तों में दरार आती है या परिवार की ओर से विरोध होता है, तो युवा संवाद के बजाय आवेग में आकर खौफनाक कदम उठा लेते हैं। कई मामलों में विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि मामला सीधे हत्या या आत्महत्या तक जा पहुंचता है।
इन वजहों से खून के रंग में रंग रहा प्यार
- शक और अविश्वास : पार्टनर के किसी और से बात करने या मिलने के संदेह में हिंसक वारदातें
- शादी का दबाव या इन्कार : दूसरी जगह रिश्ता तय होने पर प्रतिशोध की भावना में हत्या और आत्महत्या
- प्रेम त्रिकोण : विवाहेतर या त्रिकोणीय प्रेम संबंधों में रास्ते से हटाने की साजिश
- सोशल मीडिया का असर : चैट और निजी तस्वीरों को लेकर होने वाला तनाव व ब्लैकमेलिंग
वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में इस तरह की जो भी घटनाएं (हत्या या आत्महत्या) सामने आई हैं, उनमें ज्यादातर मामले आपसी व्यक्तिगत विवाद, तात्कालिक आवेश और रिश्तों में असंतोष से जुड़े रहे हैं। पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई करती है, ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। प्रेम प्रसंग और व्यक्तिगत विवादों से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका आमतौर पर घटना के बाद शुरू होती है, लेकिन इस तरह के मामलों में समाज और परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है। -मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त
केस-एक
14 नवंबर 2026 को बाबतपुर के केजे इंटरनेशनल होटल के कमरे में प्रेमी जय विकास केशरी ने प्रिया केशरी की गले में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। प्रिया की शादी कहीं और तय होने से जय विकास नाराज था और अंतिम बार प्रिया को मुलाकात के बहाने बुलाकर होटल में हत्या की और फिर खुद भी फंदे पर लटक जान दे दी थी।
केस-दो
18 अगस्त 2026 राजातालाब के मरुई-जमुनी गांव की रहने वाली एमएससी छात्रा श्रेया उपाध्याय की उसके प्रेमी विवेक चौबे ने हत्या कर दी थी। 20 अगस्त को रोहनिया थाना क्षेत्र के बच्छाव पश्चिमपुरा में एक बंद किराये के कमरे के बाथरूम से श्रेया का शव बरामद हुआ था। श्रेया की शादी परिवार के कहीं और तय किए जाने से विवेक नाराज था। पुलिस ने विवेक और उसके दोस्त पुनीत मिश्रा को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
केस-तीन
14 मार्च 2025 की रात जैतपुरा थाना क्षेत्र के औसानगंज में दिलजीत उर्फ रंगोली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिलजीत की पूर्व प्रेमिका मलदहिया निवासी सरस्वती देवी और उसके नए प्रेमी पड़ाव निवासी राजकुमार को हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिलजीत से छुटकारा पाने के लिए सरस्वती ने अपने प्रेमी राजकुमार के साथ वारदात को अंजाम दिया था।
केस-चार
11 अगस्त 2025 की रात रामनगर के गोलाघाट निवासी 10 साल के बच्चे सूरज शर्मा की हत्या कर दी गई थी। दूसरे दिन शव बावन बीघा से बरामद हुआ था। सूरज की मां का गोलाघाट निवासी मोहम्मद फैजान के साथ अवैध संबंध था। सूरज ने अपनी मां और फैजान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। फैजान ने अपने दोस्त राशिद और सूरज की मां के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी फैजान सहित अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।