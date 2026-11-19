वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में इस तरह की जो भी घटनाएं (हत्या या आत्महत्या) सामने आई हैं, उनमें ज्यादातर मामले आपसी व्यक्तिगत विवाद, तात्कालिक आवेश और रिश्तों में असंतोष से जुड़े रहे हैं। पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई करती है, ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। प्रेम प्रसंग और व्यक्तिगत विवादों से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका आमतौर पर घटना के बाद शुरू होती है, लेकिन इस तरह के मामलों में समाज और परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है। -मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त



केस-एक

14 नवंबर 2026 को बाबतपुर के केजे इंटरनेशनल होटल के कमरे में प्रेमी जय विकास केशरी ने प्रिया केशरी की गले में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। प्रिया की शादी कहीं और तय होने से जय विकास नाराज था और अंतिम बार प्रिया को मुलाकात के बहाने बुलाकर होटल में हत्या की और फिर खुद भी फंदे पर लटक जान दे दी थी।



केस-दो

18 अगस्त 2026 राजातालाब के मरुई-जमुनी गांव की रहने वाली एमएससी छात्रा श्रेया उपाध्याय की उसके प्रेमी विवेक चौबे ने हत्या कर दी थी। 20 अगस्त को रोहनिया थाना क्षेत्र के बच्छाव पश्चिमपुरा में एक बंद किराये के कमरे के बाथरूम से श्रेया का शव बरामद हुआ था। श्रेया की शादी परिवार के कहीं और तय किए जाने से विवेक नाराज था। पुलिस ने विवेक और उसके दोस्त पुनीत मिश्रा को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।