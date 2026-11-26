उन्होंने दावा किया कि बिना नीट परीक्षा पास किए और किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए करीब एक हजार लोगों को बीएएमएस डॉक्टर के रूप में पंजीकृत किया गया। इसके लिए प्रति व्यक्ति 15 से 20 लाख रुपये तक वसूले गए। आरोप लगाया कि हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों के नाम पर फर्जी अंकपत्र, डिग्री, इंटर्नशिप प्रमाणपत्र और बोर्ड की एनओसी तैयार की गई।



इन दस्तावेज को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर सत्यापन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। इसके आधार पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए। ऐसे कथित फर्जी पंजीकरण के आधार पर कई लोग वर्षों से चिकित्सक के रूप में इलाज कर रहे हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग इसे संरक्षण दे रहा है। प्रेसवार्ता में प्रदीप कुमार मौर्य और जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू मौजूद रहे।