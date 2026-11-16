Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   In one sports session, 10 hockey players and 8 handball players from Kashi arrived at the SAI (Sports Authority of India) center and the Sports College.

Varanasi News: एक खेल सत्र में काशी के 10 हॉकी और 8 हैंडबॉल खिलाड़ी साई और स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे

Mon, 16 Nov 2026 01:47 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
In one sports session, 10 hockey players and 8 handball players from Kashi arrived at the SAI (Sports Authority of India) center and the Sports College.
एक खेल सत्र में वाराणसी के 10 हॉकी और आठ हैंडबॉल खिलाड़ी देश के अलग-अलग राज्यों के साई सेंटर, खेल और स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हॉकी वाराणसी के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने बताया कि पहली बार एक खेल सत्र में शिवपुर क्षेत्र के 18 खिलाड़ियों का चयन अलग-अलग छात्रावासों के लिए हुआ। उन्होंने बताया कि यह बनारस के पानी का जादू है कि यहां पर हॉकी के बाद हैंडबॉल की फसल लहलहा रही है। बालक वर्ग में रितेश वर्मा, रिसीत वर्मा, ईशान पटेल, अंशु शर्मा, समीर कुमार, आलोक कुमार, श्लोक कुमार का और बालिका वर्ग में सोनल सिंह का चयन उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ। इससे पहले भी स्पोर्ट्स कॉलेज की 10 छात्राओं और एक बालक का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के गांधी नगर, रायपुर, हजारीबाग और कोकराझार खेल छात्रावास के लिए हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी नैना यादव तो वाराणसी में रहते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में काशी का प्रतिनिधित्व किया। सिर्फ गांधी नगर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के हैंडबॉल वाराणसी के पांच खिलाड़ी हैं। इनमें नैना यादव, कोमल राजभर, पायल यादव, सोनाली पाल और अनैशा सिंह शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed