Varanasi News: एक खेल सत्र में काशी के 10 हॉकी और 8 हैंडबॉल खिलाड़ी साई और स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे

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एक खेल सत्र में वाराणसी के 10 हॉकी और आठ हैंडबॉल खिलाड़ी देश के अलग-अलग राज्यों के साई सेंटर, खेल और स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हॉकी वाराणसी के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने बताया कि पहली बार एक खेल सत्र में शिवपुर क्षेत्र के 18 खिलाड़ियों का चयन अलग-अलग छात्रावासों के लिए हुआ। उन्होंने बताया कि यह बनारस के पानी का जादू है कि यहां पर हॉकी के बाद हैंडबॉल की फसल लहलहा रही है। बालक वर्ग में रितेश वर्मा, रिसीत वर्मा, ईशान पटेल, अंशु शर्मा, समीर कुमार, आलोक कुमार, श्लोक कुमार का और बालिका वर्ग में सोनल सिंह का चयन उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ। इससे पहले भी स्पोर्ट्स कॉलेज की 10 छात्राओं और एक बालक का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के गांधी नगर, रायपुर, हजारीबाग और कोकराझार खेल छात्रावास के लिए हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी नैना यादव तो वाराणसी में रहते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में काशी का प्रतिनिधित्व किया। सिर्फ गांधी नगर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के हैंडबॉल वाराणसी के पांच खिलाड़ी हैं। इनमें नैना यादव, कोमल राजभर, पायल यादव, सोनाली पाल और अनैशा सिंह शामिल हैं।