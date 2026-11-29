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खेल विभाग और हॉकी वाराणसी की ओर से शनिवार सुबह लालपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में 72 खिलाड़ियों ने जिले की 18 सदस्यीय टीम में शामिल होने पहुंचे। रविवार को चार जिलों के खिलाड़ी मंडल स्तरीय ट्रायल में शामिल होंगे। हॉकी वाराणसी के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों का शटल रनिंग के अलावा 100 और 200 मीटर दौड़ का प्रदर्शन देखा गया। दूसरे सत्र में सभी खिलाड़ियों का खेल कौशल परखा गया। जिला क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि अंतिम सत्र में खिलाड़ियों को टीमों में बांटकर मैच कराया गया। इसमें प्रदर्शन के आधार पर अंतिम रूप से 18 खिलाड़ियों का चयन जिले की टीम में हुआ। 29 नवंबर को मंडलीय टीम का चयन होगा। इसमें वाराणसी मंडल से संबंधित जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी जिले के खिलाड़ी शामिल होंगे। अंतिम रूप से चयनित मंडलीय टीम के खिलाड़ी प्रादेशिक प्रतियोगिता में खेलने झांसी जाएंगे।