गाजीपुर: तीन बीघा में फूलों की खेती से चमकी किसान की किस्मत, छह महिलाओं को मिला रोजगार
गाजीपुर के रेवतीपुर क्षेत्र के डेढ़गांव निवासी कृष्णानंद कुशवाहा 20 वर्षों से तीन बीघा में गेंदा और ग्लेडियोलस की खेती कर रहे हैं। उनके खेतों के फूल पटना तक भेजे जाते हैं। इस काम से गांव की करीब छह महिलाओं को भी रोजगार मिला है।
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पारंपरिक खेती में लागत और मेहनत के मुकाबले मुनाफा कम होने की चुनौती के बीच रेवतीपुर क्षेत्र के डेढ़गांव निवासी किसान कृष्णानंद कुशवाहा उर्फ भानु ने फूलों की खेती को आमदनी का जरिया बनाया है। करीब 20 वर्षों से तीन बीघा खेत में ग्लेडियोलस और गेंदा की खेती कर रहे कृष्णानंद ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ गांव की करीब छह महिलाओं को भी रोजगार दिया है। उनके खेतों में तैयार फूल गाजीपुर और मऊ की मंडियों के अलावा बिहार की राजधानी पटना तक भेजे जाते हैं।
दो बीघा में गेंदा, एक बीघा में ग्लेडियोलस
कृष्णानंद बताते हैं कि पहले वह पारंपरिक फसलों की खेती करते थे। बेहतर आमदनी की तलाश में करीब 20 वर्ष पहले फूलों की खेती शुरू की। वर्तमान में तीन बीघा खेत में फूल उगा रहे हैं। इसमें दो बीघा में गेंदा और एक बीघा में ग्लेडियोलस की खेती करते हैं। इसके लिए बीज कोलकाता से मंगाते हैं।
एक बीघा में 50 हजार तक आती है लागत
किसान के अनुसार, एक बीघा में गेंदा की खेती पर करीब 20 हजार रुपये खर्च होते हैं। इसमें लगभग 10 हजार पौधे लगाए जाते हैं। वहीं, एक बीघा में ग्लेडियोलस की खेती पर 40 से 50 हजार रुपये तक लागत आती है। इसमें करीब 30 से 35 हजार पौधे लगाए जाते हैं।
ग्लेडियोलस की खेती अक्टूबर से मार्च तक होती है, जबकि गेंदा की फसल मार्च में लगाई जाती है। कृष्णानंद के मुताबिक, अच्छी पैदावार और बाजार मिलने पर एक बीघा से एक से डेढ़ लाख रुपये तक की आमदनी हो जाती है।
गाजीपुर और मऊ से पटना तक पहुंचते हैं फूल
कृष्णानंद के खेतों में तैयार ग्लेडियोलस के फूल गाजीपुर और मऊ की मंडियों के साथ पटना तक भेजे जाते हैं। बाजार में इनकी मांग रहती है। इसके अलावा वह फूलों की माला तैयार कर बेचते हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी होती है। इस तरह फूलों की तुड़ाई के बाद उनकी बिक्री और माला बनाने के काम से भी कमाई के अवसर मिलते हैं।
छह महिलाओं को मिला रोजगार
फूलों की खेती से गांव की करीब आधा दर्जन महिलाओं को भी काम मिला है। महिलाएं फूलों की तुड़ाई और माला बनाने में सहयोग करती हैं। इससे उन्हें घर के पास ही रोजगार मिल रहा है और वे परिवार की आर्थिक जरूरतों में योगदान दे पा रही हैं।
दूसरे किसानों के लिए बनी मिसाल
कृष्णानंद का कहना है कि पारंपरिक फसलों के साथ फूलों जैसी नकदी फसलों की खेती भी आमदनी बढ़ाने का विकल्प बन सकती है। तीन बीघा जमीन में फूलों की खेती कर उन्होंने अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ गांव की महिलाओं के लिए रोजगार का रास्ता भी खोला है। उनका अनुभव सीमित जमीन में खेती के नए विकल्प तलाश रहे किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है।