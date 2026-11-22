एक बीघा में 50 हजार तक आती है लागत

किसान के अनुसार, एक बीघा में गेंदा की खेती पर करीब 20 हजार रुपये खर्च होते हैं। इसमें लगभग 10 हजार पौधे लगाए जाते हैं। वहीं, एक बीघा में ग्लेडियोलस की खेती पर 40 से 50 हजार रुपये तक लागत आती है। इसमें करीब 30 से 35 हजार पौधे लगाए जाते हैं।



ग्लेडियोलस की खेती अक्टूबर से मार्च तक होती है, जबकि गेंदा की फसल मार्च में लगाई जाती है। कृष्णानंद के मुताबिक, अच्छी पैदावार और बाजार मिलने पर एक बीघा से एक से डेढ़ लाख रुपये तक की आमदनी हो जाती है।



गाजीपुर और मऊ से पटना तक पहुंचते हैं फूल

कृष्णानंद के खेतों में तैयार ग्लेडियोलस के फूल गाजीपुर और मऊ की मंडियों के साथ पटना तक भेजे जाते हैं। बाजार में इनकी मांग रहती है। इसके अलावा वह फूलों की माला तैयार कर बेचते हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी होती है। इस तरह फूलों की तुड़ाई के बाद उनकी बिक्री और माला बनाने के काम से भी कमाई के अवसर मिलते हैं।