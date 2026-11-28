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वाराणसी। काशी तमिल संगमम के पांचवें संस्करण की सफलता के लिए शुक्रवार को हनुमान घाट पर मां गंगा की पूजा कर आरती उतारी गई। नमामि गंगे ने तमिल श्रद्धालुओं के साथ मिलकर आरती की। तमिल संगमम लोगों को देश की सांस्कृतिक एकता से जोड़ना है। इसका लक्ष्य तमिल भाषा, साहित्य और शास्त्रीय ज्ञान को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना है। इससे साझा विरासत को सृजित करना और लोगों के आपसी जुड़ाव को मजबूत करना है। नई पीढ़ी को देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास है। यह आयोजन 28 से 12 दिसंबर तक होगा। संवाद