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वाराणसी शाखा के सचिव डॉ. अमर अनुपम का कहना है कि 250 से अधिक सदस्य (दंत चिकित्सक) चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। चुनाव तिथि और पदों की जानकारी सभी सदस्यों को दी जा चुकी है। इसमें अध्यक्ष निर्वाचित एक पद, उपाध्यक्ष दो पद, शाखा सचिव और संयुक्त सचिव दो बार के लिए एक पद, असिस्टेंट सेक्रेटरी में दो बार के लिए एक पद पर चुनाव होगा। साथ ही सीडीई कन्वीनर एक पद, कोषाध्यक्ष दो बार के लिए एक पद, एडिटर दो बार के लिए एक पद, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर पर 6-6 पद पर चुनाव कराया जाएगा।आईएमए में आज तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशीइंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) में 12 दिसंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी 25 नवंबर तक नामांकन कर सकेंगे। चुनाव अधिकारी डॉ. अजीत सैगल ने कहा कि चुनाव के लिए जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उससे सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जा चुका है। बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद 26 नवंबर को प्रत्याशियों की सूची चस्पा कराई जाएगी। 28 नवंबर की शाम 5 बजे तक नाम वापसी होगी जबकि प्रत्याशियों की अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी किया जाएगा।