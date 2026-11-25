Varanasi News: आईडीए में नई कार्यकारिणी के लिए 16 पदों पर 29 नवंबर को होगा चुनाव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:19 AM IST
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इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) की नई कार्यकारिणी का चुनाव 29 नवंबर को होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 16 पदों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अमरा अखरी स्थित होटल में होने वाले चुनाव में 29 नवंबर को ही नई टीम की घोषणा कर दी जाएगी। आईडीए की ओर से चुनाव तिथि घोषित होने के बाद से ही डॉक्टर चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए हैं।
वाराणसी शाखा के सचिव डॉ. अमर अनुपम का कहना है कि 250 से अधिक सदस्य (दंत चिकित्सक) चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। चुनाव तिथि और पदों की जानकारी सभी सदस्यों को दी जा चुकी है। इसमें अध्यक्ष निर्वाचित एक पद, उपाध्यक्ष दो पद, शाखा सचिव और संयुक्त सचिव दो बार के लिए एक पद, असिस्टेंट सेक्रेटरी में दो बार के लिए एक पद पर चुनाव होगा। साथ ही सीडीई कन्वीनर एक पद, कोषाध्यक्ष दो बार के लिए एक पद, एडिटर दो बार के लिए एक पद, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर पर 6-6 पद पर चुनाव कराया जाएगा।
आईएमए में आज तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) में 12 दिसंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी 25 नवंबर तक नामांकन कर सकेंगे। चुनाव अधिकारी डॉ. अजीत सैगल ने कहा कि चुनाव के लिए जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उससे सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जा चुका है। बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद 26 नवंबर को प्रत्याशियों की सूची चस्पा कराई जाएगी। 28 नवंबर की शाम 5 बजे तक नाम वापसी होगी जबकि प्रत्याशियों की अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी किया जाएगा।
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वाराणसी शाखा के सचिव डॉ. अमर अनुपम का कहना है कि 250 से अधिक सदस्य (दंत चिकित्सक) चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। चुनाव तिथि और पदों की जानकारी सभी सदस्यों को दी जा चुकी है। इसमें अध्यक्ष निर्वाचित एक पद, उपाध्यक्ष दो पद, शाखा सचिव और संयुक्त सचिव दो बार के लिए एक पद, असिस्टेंट सेक्रेटरी में दो बार के लिए एक पद पर चुनाव होगा। साथ ही सीडीई कन्वीनर एक पद, कोषाध्यक्ष दो बार के लिए एक पद, एडिटर दो बार के लिए एक पद, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर पर 6-6 पद पर चुनाव कराया जाएगा।
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आईएमए में आज तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) में 12 दिसंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी 25 नवंबर तक नामांकन कर सकेंगे। चुनाव अधिकारी डॉ. अजीत सैगल ने कहा कि चुनाव के लिए जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उससे सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जा चुका है। बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद 26 नवंबर को प्रत्याशियों की सूची चस्पा कराई जाएगी। 28 नवंबर की शाम 5 बजे तक नाम वापसी होगी जबकि प्रत्याशियों की अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी किया जाएगा।
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