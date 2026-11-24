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वाराणसी। देव दीपावली पर रक्तदान के प्रति जागरूकता को लेकर नई पहल की गई है। इसमें मंगलवार को बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर्स लाउंज में दिन में रक्तदान होगा जबकि शाम को रविदास घाट पर 10 हजार दीप जलाकर रक्तदान महादान का संदेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य रक्त संचरण परिषद, जिला प्रशासन, सीएमओ कार्यालय और बीएचयू ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में देव दीपावली पर होने वाले आयोजन की थीम‘रक्त ज्योति: दीप से जीवन तक - रक्तदान महादान रखा गया है। एसबीटीसीयूपी के निदेशक और विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन रविंद्र कुमार, उपनिदेशक डॉ. राकेश कुमार राय, स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉ. मेघा खोब्रागड़े, सीएमओ डॉ.एनपी सिंह, बीएचयू ब्लड बैंक से प्रो. संदीप कुमार, डॉ. आशुतोष सिंह आदि मौजूद रहेंगे। ब्यूरो