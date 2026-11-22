लाटघाट के रौनापार थाना क्षेत्र के महुला गैस एजेंसी के सामने आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर रविवार सुबह दो कारों और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दंपती घायल हो गए। मृतक की पहचान बरजी गांव निवासी मृत्युंजय राय के रूप में हुई। वह भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री सहजानंद राय के ममेरे भाई थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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