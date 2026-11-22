आजमगढ़: दो कारों और बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, बाइक सवार दंपती घायल
आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र में रविवार सुबह ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान एक कार ने पहले बाइक और फिर सामने से आ रही दूसरी कार को टक्कर मार दी। हादसे में बरजी गांव निवासी मृत्युंजय राय की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दंपती घायल हो गए।
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लाटघाट के रौनापार थाना क्षेत्र के महुला गैस एजेंसी के सामने आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर रविवार सुबह दो कारों और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दंपती घायल हो गए। मृतक की पहचान बरजी गांव निवासी मृत्युंजय राय के रूप में हुई। वह भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री सहजानंद राय के ममेरे भाई थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, मृत्युंजय राय रविवार सुबह करीब नौ बजे कार से दोहरीघाट की तरफ से आजमगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान आजमगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार सफेद कार का चालक ट्रक को ओवरटेक करने लगा। इसी दौरान कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर सामने से आ रही मृत्युंजय राय की कार से भिड़ गई।
हादसे में मृत्युंजय राय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं, बाइक सवार दंपती भी घायल हो गए। हादसे की खबर मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।