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जूनियर वर्ग में अशोक सदन और सीनियर वर्ग में टैगोर सदन प्रथम स्थान पर रहे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि बीएचयू के संयुक्त रजिस्ट्रार संजय कुमार ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर विद्यालय के पूर्व छात्र और बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रो. अखिल मल्होत्रा विशिष्ट अतिथि थे। विद्यालय की प्राचार्य डॉ. स्वाति अग्रवाल और क्रीड़ा सचिव डॉ. सत्यनारायण ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने संयुक्त रजिस्ट्रार संजय कुमार को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। प्राचार्य डॉ. स्वाति अग्रवाल, उपप्राचार्य महेश चंद्र जायसवाल और क्रीड़ा सचिव डॉ. सत्यनारायण की देखरेख में छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। खेल शिक्षकों डॉ. रीता सिंह और शिवशंकर यादव ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया। प्रतियोगिता में हैदर सदन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रमन सदन द्वितीय और अशोक सदन तृतीय स्थान पर रहा। संचालन अनीता मेश्राम ने किया और धन्यवाद ज्ञापन क्रीड़ा सचिव डॉ. सत्यनारायण ने दिया।

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सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, कमच्छा में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता बृहस्पतिवार को संपन्न हो गया। 800 मीटर सीनियर वर्ग की दौड़ में आयुष ने स्वर्ण पदक जीता। मिनी वर्ग में अंशु राजभर ने पहला स्थान हासिल किया। जूनियर वर्ग में प्रांजल यादव और सीनियर वर्ग में आयुष कुमार प्रथम रहे। 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ के मिनी वर्ग में रमन सदन ने जीत दर्ज की।