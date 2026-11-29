Varanasi News: 12 कैटेगरी में नौ स्वर्ण जीत आर्यन इंटरनेशनल बना शतरंज का सरताज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:52 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:52 AM IST
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रामकटोरा स्थित डालिम्स सनबीम ग्लोबल स्कूल में शनिवार को ओपन इंटर-स्कूल शतरंज प्रतियोगिता हुई। इसमें वाराणसी के विभिन्न 25 विद्यालयों के कुल 280 स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। 12 कैटेगरी में हुए मुकाबले में नौ वर्ग में स्वर्ण पदक जीत आर्यन इंटरनेशनल की टीम शतरंज की सरताज बनी। 12 श्रेणियों में मुकाबले हुए। इनमें अंडर-8, अंडर-10, अंडर-12, अंडर-14 एवं अंडर-16 बालक-बालिका वर्ग शामिल थे। प्रतियोगिता का संचालन मुख्य निर्णायक एवं अंतरराष्ट्रीय आर्बिटर हेमंत शर्मा की देखरेख में हुआ। आयोजन सचिव प्रफुल्ल पांडेय तथा विद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।
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