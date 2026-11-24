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घाटों और निर्धारित स्थलों पर दीप प्रज्ज्वलन के लिए घाट समितियों एवं आयोजकों को दीप वितरित कर दिए गए हैं। घाट समितियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और संबंधित कर्मचारी अपने निर्धारित स्थलों पर समन्वय के साथ व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। घाटों की सजावट, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई के साथ सुरक्षा, अग्निशमन और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, पर्यटन विभाग, नगर निगम, विद्युत और अग्निशमन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुगम आवागमन और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की गई है। आयोजन के दौरान व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी भी की जाएगी। ब्यूरो

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वाराणसी। विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली के भव्य आयोजन के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार को अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग, आयुक्त वाराणसी मंडल और जिलाधिकारी ने आयोजन से जुड़ी तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाया गया। संबंधित विभागों, कार्यदायी संस्थाओं और आयोजन समितियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।