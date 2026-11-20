Varanasi News: कैंट रेलवे स्टेशन पर 26 पर रेलवे एक्ट में कार्रवाई, 19 हजार जुर्माना
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:49 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:49 AM IST
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वाराणसी। कैंट रेलवे स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया में नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करने सहित अन्य मामलों में 26 लोगों पर कार्रवाई की गई। लोगों से 19 हजार का जुर्माना वसूला गया। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर कैंट स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप यादव के नेतृत्व वाली टीम ने ऑपरेशन यातायात अतिक्रमण के तहत कुल 22 कमर्शियल वाहन चालक और दो पहिया वाहन चालकों को गाड़ी गलत जगह पार्क करने के मामले में कार्रवाई की गई। ऑटो चालकों, कमर्शियल वाहन चालकों को जागरूक किया गया। अवैध रूप से सामान बेचने वाले 3 वेंडरों, 1 अन्य पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ब्यूरो
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