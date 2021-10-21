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Varanasi News: फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से 15 लाख रुपये का ऋण लेने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी

Mon, 16 Nov 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:14 AM IST
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Accused of taking a loan of Rs 15 lakh from the bank on the basis of fake documents, FIR lodged on the orders of the court.
वाराणसी। बैंक ऑफ बड़ौदा की विशेश्वरगंज शाखा से फर्जी दस्तावेज के आधार पर 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लेने के मामले में बैंक प्रबंधन ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई।
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बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में उपक्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनात आनंद लक्ष्मण की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक, गुलाब मौर्य ने पांच फरवरी 2024 को व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन किया था। इसके साथ वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, फॉर्म-16 और आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज जमा किए थे। बैंक ने मेसर्स सर्विस पॉइंट के माध्यम से दस्तावेज का सत्यापन कराया। इसके बाद सात फरवरी 2024 को 15 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया गया। छह फरवरी को ऋण संबंधी अनुबंध भी कराया गया था।
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आरोप है कि ऋण की किस्तें और ब्याज जमा नहीं होने पर बैंक ने 12 अगस्त 2026 को गुलाब मौर्य से संपर्क किया। इस दौरान पता चला कि उनके द्वारा प्रस्तुत वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र और अन्य सेवा संबंधी अभिलेख संबंधित नियोक्ता ने जारी ही नहीं किए थे। बैंक का आरोप है कि सत्यापन रिपोर्ट भी वास्तविक तथ्यों के विपरीत तैयार की गई थी। प्रार्थना पत्र में गुलाब मौर्य के अलावा नसीरुद्दीन अंसारी, अरुण कुमार, सरफराज, नवीन पांडेय और सर्विस पॉइंट से जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह ने बताया कि ने मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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