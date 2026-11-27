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विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह स्वतंत्रता भवन में होगा। इसके लिए यूजी-पीजी और अन्य पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। इस बार मुख्य समारोह में 40 से अधिक मेधावियों को मंच से स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। वहीं, विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों को मिलाकर 530 पदक वितरित किए जाएंगे। पदक पाने वाले विद्यार्थियों के नामों पर दिसंबर के पहले सप्ताह में मुहर लगने की संभावना है।समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सहमति फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी विश्वविद्यालय की ओर से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके जरिये समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उनकी सहभागिता से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी।इसके अलावा छह से 11 दिसंबर तक विभिन्न संकायों में विद्यार्थियों को दीक्षांत परिधान उपलब्ध कराए जाएंगे। संकायवार वितरण की व्यवस्था की गई है, ताकि विद्यार्थी निर्धारित अवधि में अपना परिधान प्राप्त कर सकें। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अगले सप्ताह आधिकारिक आदेश जारी किए जाने की संभावना है।विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही हैं। संबंधित संकायों के माध्यम से विद्यार्थियों को दीक्षांत परिधान वितरित किए जाएंगे। पदक और उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के नियमानुसार जारी की जाएगी। पूर्व की व्यवस्था के तहत समारोह में शामिल होने के लिए छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन सहमति फॉर्म भरवाया जा रहा है। - अवधेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, बीएचयू