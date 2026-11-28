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1857 के विद्रोह से संबंधित झांसी की रानी, तात्या टोपे के विद्रोह, अवध में सरकार के गठन और बेगम हजरत महल के नेपाल प्रस्थान से जुड़े अभिलेख यहां देखने को मिले। 11 बड़े क्रांतिकारियों में से सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का हस्ताक्षर हिंदी की देवनागरी लिपि में मिला। 11 क्रांतिकारियों में शचींद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, जोगेश चंद्र चटर्जी, मन्मथनाथ, रामकृष्ण खत्री, भूपेंद्रनाथ सान्याल, गोविंद चरण और रामनाथ पांडेय के हस्ताक्षर थे। 1905 के बंग-भंग के बाद बनारस में स्वदेशी आंदोलन, बीएचयू और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित सामग्री के साथ ही 1906 के कुंभ मेले के दुर्लभ छायाचित्र और रिपोर्ट भी मिले। आईआईटी और बीएचयू के हेरिटेज भवनों का नक्शा लगाकर 110 साल पुरानी कुशल कारीगरी और बारीकियों को विस्तार से समझाया गया था। इसे आईआईटी बीएचयू के ही वैज्ञानिकों ने करीब दो महीने में तैयार किया है।आईआईटी से 10, 64 चित्र यूपी आर्काइव से मिलेमहामना अभिलेखागार के समन्वयक प्रो. ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि आईआईटी बीएचयू से 10 चित्र भेजे गए। प्रदर्शनी में आईआईटी बीएचयू की विजिटिंग प्रोफेसर प्रो. अमिता सिन्हा के निर्देशन में बीएचयू स्थापत्य विरासत से संबंधित भवनों की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्टाइल पर आधारित फोटो दिखाए गए। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के निदेशक अमित कुमार अग्निहोत्री की ओर से 64 चित्र लगवाए गए थे। प्रो. सिंह ने बताया कि ‘ऐतिहासिक अभिलेखों का महत्व और संरक्षण’ विषय पर अभिलेख प्रदर्शनी और संगोष्ठी हुई। मुख्य वक्ता वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट के प्रो. संजीव कुमार, वसंत कन्या महाविद्यालय की डॉ. श्वेता सिंह डॉ. गौतम चंद्र, ऋषभ वर्मा सहित कई वक्ताओं ने अपने विचारों को रखा।