Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Woman swindled out of Rs 47.17 lakh after being scared with the fear of an evil spirit in her homeWoman swindled out of Rs 47.17 lakh after being scared with the fear of an evil spirit in her home

Unnao News: घर में बुरी आत्मा का भय दिखा महिला से ठगे 47.17 लाख रुपये

Mon, 16 Nov 2026 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Woman swindled out of Rs 47.17 lakh after being scared with the fear of an evil spirit in her homeWoman swindled out of Rs 47.17 lakh after being scared with the fear of an evil spirit in her home
- उन्नाव निवासी मां-बेटे के खिलाफ पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज
विज्ञापन

- पीड़िता ने पर्सनल लोन लेकर और मकान गिरवी रखकर दिए थे रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
लखनऊ। पीजीआई की वृंदावन आवास विकास कॉलोनी निवासी डॉ. अंशु श्रीवास्तव ने ठगी का आरोप लगाया है। उन्होंने उन्नाव के कालूखेड़ा निवासी परिचित सुरेंद्र और उसकी मां बिटाना पर 67.17 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। यह ठगी घर से दुष्ट आत्मा भगाने और पूजा-पाठ के नाम पर की गई। आरोपियों ने 20 लाख रुपये लौटाए पर बाकी 47.17 लाख रुपये नहीं दिए। उन्होंने रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया और अंशु को धमकी दी। अंशु ने 13 नवंबर को पीजीआई थाने में आरोपी मां-बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
इंस्पेक्टर पीजीआई सुनील सिंह ने बताया कि आरोपियों ने अंशु के पति और बच्चों पर मृत्यु योग होने की बात कही। साथ ही घर में दुष्ट आत्मा के प्रवेश की बात कहकर पूजा-पाठ का झांसा दिया। मां-बेटे ने अंशु को अपनी बातों में फंसाकर रुपये ऐंठने शुरू कर दिए। अंशु ने परिजनों को बताए बिना पर्सनल लोन लिया और मां का मकान गिरवी रखा। उन्होंने 67.17 लाख रुपये कई किस्तों में नकद और यूपीआई के माध्यम से दिए।
विज्ञापन

इसके बाद आरोपी लगातार और रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने अंशु के पति और बच्चों की मौत का भय दिखाया। लगातार हो रही मांग से परेशान होकर अंशु ने पति रवि श्रीवास्तव को पूरी बात बताई। रवि ने आरोपियों से रुपये वापस मांगे तो उन्होंने दो बार में 15 लाख और पांच लाख रुपये लौटाए। बाकी 47.17 लाख रुपये छह मई को लौटाने का वादा किया था। छह मई को रुपये मांगने पर आरोपी मां-बेटे ने रकम लौटाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने अंशु को धमकी भी दी। इसके बाद अंशु ने एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव से शिकायत की। जांच में आरोप सही पाए गए। एसीपी ने बताया कि आरोपी मां-बेटे के खिलाफ पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed