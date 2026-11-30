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समारोह का शुभारंभ बौद्ध भिक्षु भंते सम्यक बोधी ने बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराकर किया। सदर विधायक पंकज गुप्ता व अन्य लोगों ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमाओं का अनावरण किया। विधायक ने कहा कि महापुरुषों का जीवन समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके संघर्ष और विचारों से प्रेरणा लेकर समानता और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।उन्होंने बुद्ध विहार के विकास के लिए शासन से 10 लाख रुपये मंजूर कराने की घोषणा की। भाजपा नेता विनोद मौर्य ने फुले दंपती के विचारों पर चलकर समाज के कल्याण का आह्वान किया। समिति अध्यक्ष जगन्नाथ बौद्ध ने शिक्षा और समानता का संदेश फैलाने की अपील की। यहां अमृतलाल बौद्ध, छोटे लाल सैनी, मेवालाल कनौजिया, प्रियंका कुशवाहा आदि मौजूद रहे।