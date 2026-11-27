Unnao News: सब इंस्पेक्टर बने आरक्षी को थानाध्यक्ष ने किया सम्मानित
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:40 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:40 AM IST
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बीघापुर। बिहार थाने में तैनात आरक्षी गौरव पाल ने कड़ी मेहनत से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में सफल होकर विभाग में पहचान बनाई। इस उपलब्धि पर थाना परिसर में खुशी है। मूलरूप से इटावा जिले के बलरई थानाक्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी गौरव पाल पुत्र हरनाम सिंह साल 2019 में उप्र पुलिस में आरक्षी पद पर भर्ती हुए थे। मई 2026 में उनकी तैनाती बिहार थाने में हुई थी। विभागीय परीक्षा में सफलता प्राप्त कर उन्होंने एसआई पद के लिए अपनी योग्यता साबित की। छह नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें एसआई पद का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। गौरव पाल के उपनिरीक्षक बनने पर थाना प्रभारी राहुल सिंह गौर ने उन्हें अंगवस्त्र, माल्यार्पण तथा सम्मान चित्र भेंट कर उत्साहवर्धन किया। साथी पुलिसकर्मियों ने भी बधाई दी।
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