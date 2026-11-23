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= उप जिला निर्वाचन अधिकारी बोले, त्रुटियों को सही कराया जाएगासंवाद न्यूज एजेंसीउन्नाव। विशेष मतदाता पुनरीक्षण शिविर में जेंडर बदलने से परेशान लोग संशोधन कराने पहुंचे। मतदाता सूची में दर्ज नामों में शैलेश के आगे महिला और मालती के सामने पुरुष लिखा था। इससे परेशान लोग शिविर में पहुंचे तो बीएलओ ने संशोधन फार्म-आठ भराकर त्रुटियों को दूर करने का आश्वासन दिया।जनपद के 2648 बूथों पर रविवार सुबह दस बजे से विशेष मतदाता पुनरीक्षण शिविर शुरू हुआ। शुरुआत में तो शिविर में भीड़ कम रही लेकिन दोपहर में लोग घरों से बाहर निकले और बूथों में जाकर नाम चेक किया। बीघापुर तहसील क्षेत्र के कमलापति इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 300, 301, 302, 303, 304 व 305 में लोगों ने पहुंचकर फार्म-छह, सात व आठ भरे।बूथ नंबर तीन सौ में जेंडर संशोधन के दस फार्म जमा हुए। यहां पर पहुंचीं मालती ने बताया कि मतदाता सूची में उनके नाम के आगे पुरुष दर्ज है। इसी प्रकार यहीं के शैलेश सोनी ने बताया कि उनके नाम के आगे महिला लिखा है। सलीमन भी पुरुष दर्ज होने से परेशान दिखीं। बीएलओ पूर्णिमा देवी, नीरज तिवारी, प्रभाकर दीक्षित, रितेश बाजपेई, सीता, संगीता ने उनकी समस्या सुनी और फार्म-आठ भरवाया। कहा कि सूची अपडेट होने के बाद समस्या का निस्तारण हो जाएगा। इसके अलावा जन्मतिथि संशोधन के आठ, नाम संशोधन के तीन, पता बदलवाने के नौ फार्म भरे गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जो भी कमियां हैं, उनको सही कराया जाएगा।इंसेट-1मतदाता सूची में नाम बढ़वाने और संशोधन के लिए भरे गए फार्महसनगंज। झलोतर प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 250 पर रविवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए पुष्पांजलि पत्नी रोहित, राम बेटी पत्नी कुलदीप व रेनू पत्नी विश्वास ने फार्म संख्या छह भरकर बीएलओ को दिया। वहीं मतदाता सूची में रमेश प्रकाश की जगह केवल रमेश नाम दर्ज होने पर संशोधन के लिए प्रारूप आठ भरकर बीएलओ को दिया।इंसेट-2जन्मतिथि व पता सही कराने पहुंचे लोगपुरवा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के विशेष अभियान के तहत रविवार को क्षेत्र के 474 बूथों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान तहसीलदार शिवम राठौर के निरीक्षण में चमियानी बूथ की बीएलओ हेजल गुप्ता अनुपस्थित मिलीं। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। चमियानी बूथ पर पहुंचे तहसीलदार से गांव में सुजीत कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में बस्तीखेड़ा का नाम गलत दर्ज है, जिसे संशोधित कर बस्तीखेड़ा चमियानी किया जाना है। अमरेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में जन्मतिथि वर्ष 1988 दर्ज है, जबकि सही वर्ष 1987 है। एसडीएम दिग्विजय सिंह ने भी कई बूथों का निरीक्षण किया।कुल जमा हुए फार्म-7112फार्म छह नए नाम बढ़वाने के लिए-5922फार्म सात मृतकों के नाम हटाने के लिए-426फार्म आठ नाम, पता आदि में संशोधन के लिए-764