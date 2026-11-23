संवाद न्यूज एजेंसीचकलवंशी। ससुराल आए दामाद को लाठी-डंडों से पीट दिया। पिटाई में दामाद का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। तहरीर पर पत्नी सहित चार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है।सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी राममिलन ने माखी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि परमनी गांव निवासी रामखेलावन की बेटी कांती से पांच साल पहले विवाह हुआ था। दो बच्चे भी हैं। पत्नी विवाद के बाद मायके चली गई थी। 11 नवंबर को उसे विदा कराने गया था।वहीं ससुर रामखेलावन, सास रामपती, पत्नी कांती और साला अनुराग अभद्रता करने लगे। विरोध पर डंडों से पीट दिया। साले ने लोहे के राॅड से हमला किया, इससे दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद तहरीर दी। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पत्नी सहित चार पर मारपीट और धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।