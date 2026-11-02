Unnao News: गंगा में डूबे कारोबारी का कानपुर में मिला अर्धनग्न शव, हत्या का आरोप

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= पिता बोले कानपुर जाते समय कार गंगा में गिरी तो पहने हुए कपड़े कहां गए= पिता ने साथ रहे कर्मी सहित छह के खिलाफ दी हत्या और ब्लैकमेल करने की तहरीरसंवाद न्यूज एजेंसीफतेहपुर चौरासी (उन्नाव)। दो दिन पहले गंगा में कार सहित गिरने के बाद से लापता, सफीपुर निवासी कारोबारी तरुष गौड़ (25) का अर्धनग्न शव शनिवार देर रात कानपुर नगर के बंदी माता घाट किनारे मिला। व्यापार के सिलसिले में कानपुर जाते समय हादसा होने और शव मिलने पर मृतक के शरीर पर केवल अंडरवियर ही होने से पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है।पिता ने घटना के वक्त साथ रहे कर्मी विजय राजपूत की ओर से गंगा में कार गिरने की बताई गई घटना को भी मनगढ़ंत बताया है। पोस्टमार्टम में शव में किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गई है। मौत का कारण भी स्पष्ट न होने से विसरा सुरक्षित किया गया है। पिता ने साथ रहे कर्मी समेत छह लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कह रही है।सफीपुर निवासी जूता-चप्पल व्यवसायी तरुष गौड़ शुक्रवार शाम को माल सप्लाई का काम देखने वाले मौरावां थाना के हिलौली निवासी कर्मी विजय शंकर राजपूत के साथ माल खरीदने के लिए कानपुर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। पिता विजय कुमार गौड़ उर्फ पप्पू गौड़ के अनुसार देर रात तक न लौटने पर कर्मचारी विजय को फोन किया तब उसने कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर नया बंगला हिंदूपुर के पास कटी सड़क से कार अनियंत्रित होकर गंगा में गिरने की बात बताई थी। शुक्रवार रात में ही एसओ ज्ञानेंद्र कुमार पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई पर पता नहीं चला। शनिवार सुबह एसडीआरएफ और शुक्लागंज से आठ गोताखोरों को बुलाकर दिनभर तलाश के बाद भी पता नहीं चला। रात करीब दस बजे घटना स्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में बंदी माता घाट के पास मिला।शरीर पर कोई कपड़ा न होने और केवल अंडरवियर पहने होने से पिता ने जमीन के विवाद में कर्मी विजय राजपूत सहित चार नामजद सहित एक अज्ञात व्यक्ति पर हत्या और एक युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पिता का कहना है कि घटना को हादसे का रूप देने के लिए कार के गंगा में गिरने की कहानी गढ़ी गई है। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पिता के आरोपमृतक के पिता विजय गौड़ का आरोप है कि वर्ष 2015 में लखनऊ के बुद्धेश्वर के पास दो प्लॉट खरीदे थे। उनकी वर्तमान में कीमत तीन करोड़ से अधिक है। आरोप लगाया कुछ लोग इस प्लॉट पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसी वजह से लगातार परेशान कर रहे हैं और निर्माण या बिक्री नहीं करने दे रहे हैं। आरोप है कि वर्ष 2018 में लखनऊ में उन पर गोलीबारी भी की थी। उन्होंने कहा कि कानपुर में खरीदारी करने के लिए निकले बेटे का कानपुर में शव मिलना और शरीर पर अंडरवियर के अलावा कोई भी कपड़ा न होना, हत्या की ओर साफ इशारा है। उन्होंने लखनऊ निवासी तीन युवकों और फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती सहित दो अज्ञात पर बेटे के अपहरण एवं हत्या कर शव और कार गंगा नदी में फिकवाने का आरोप लगाया है।इकलौते बेटे की मौत से मां बदहवासबेटे का शव देखकर मां शुभा गौड़ बदहवास हो गईं। पोस्टमार्टम हाउस में वह बिलखते हुए बार-बार तरुष को पुकारती रहीं। उन्होंने कहा, तरुष, तुमने तो जल्दी लौटकर खाना खाने को कहा था... मैं तुम्हारे इंतजार में खाना लेकर बैठी रही। मां की यह हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी अपने आंसू नहीं रोक सके। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे।एक युवती पर ब्लैकमेल का आरोपसफीपुर। फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से तरुष का विवाद भी सामने आ रहा है। बताया जाता है कि युवती तरुष पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि लड़के के परिजन इसके विरोध में थे। उन्होंने तरुष की शादी की बात भी शुरू कर दी थी। चर्चा है कि युवती को पता चलने पर वह ब्लैकमेल कर रही थी। उधर लखनऊ स्थित पप्पू गौड़ की थोक जूता-चप्पल की दुकान पर काम करने वाले मुनीम शिवशंकर राजपूत के भी शामिल होने की चर्चा है। बताया जाता है कि पांच माह पहले उसे नौकरी पर रखा गया था, लेकिन उसने माल सप्लाई करने वाला ई-रिक्शा चोरी से बेच दिया था। इस पर उसे निकाल दिया गया था, बाद में तरुष ने दोबारा काम पर रख लिया था। घटना वाले दिन भी वह तरुष के साथ था।भाजपा नेता का भाई है, कर्मीमृतक के पिता ने बताया कि सफीपुर में दुकान के साथ ही लखनऊ में शुरू किए गए थोक के काम में माल की सप्लाई और रुपयों के लेनदेन के तरुष ने मौरावां थाना के हिलौली गांव निवासी जिस विजय राजपूत को रखा था वह भाजपा नेता व हिलौली के मंडल अध्यक्ष रामशंकर लोधी का छोटा भाई है। वह लखनऊ में ही किराए पर रहता था।पुलिस को शक, किसी ने शव से उतार तो नहीं लिए कपड़े और चेनपुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि कहीं किसी ने शव उतराता देख चेन और कपड़े उतार तो नहीं लिए हैं। थाना पुलिस के मुताबिक सीसी टीवी कैमरों की अबतक की फुटेज में कार फतेहपुर चौरासी की तरफ आते हुए दिखी है। कुछ ग्रामीणों ने भी कार नदी में गिरने की बात बताई है। फिलहाल जांच पूरी होने तक पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है।फोटो-32-कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर आवागमन बंद करने को दीवार बनाते पीडब्ल्यूडी कर्मी। स्रोत: ग्रामीणपीडब्ल्यूडी ने दीवार बनाकर बंद किया रास्ताफतेहपुर चौरासी। कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर कटानस्थल पर शुक्रवार को रात कार अनियंत्रित होकर गंगा नदी में गिरने और कार सवार एक व्यवसायी के डूबने की घटना के बाद लोकनिर्माण विभाग ने रविवार को नया बंगला हिंदूपुर की तरफ से आवागमन रोकने के लिए दीवार बना दी है। मालूम हो कि शुक्रवार रात आठ बजे के करीब कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर नया बंगला हिंदूपुर के पास हुए कटान में सफीपुर निवासी व्यवसायी तरुष गौड़ अपने कर्मी विजय के साथ कार से शिवराजपुर जाते समय कार सहित गंगा नदी में चले गए थे। घटना होने के बाद रविवार को लोकनिर्माण विभाग ने दीवार बना कर रास्ता बंद कर दिया है। कटान के दूसरी तरफ भी दीवार बनी है। (संवाद)