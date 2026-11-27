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सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मरौंदा सूचित गांव निवासी दीपक पाल (25) गांव के साथी सोनू लोध (26) और महेश (25) के साथ बुधवार रात बाइक से सफीपुर निमंत्रण में शामिल होने जा रहे थे। गहोली गांव के पास अंधे मोड़ के समीप उनकी बाइक बेकाबू होकर बिना रेलिंग वाली पुलिया से नीचे नहर में जा गिरी। गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नहर के पानी में पड़े तीनों युवकों को बाहर निकाला। इसके बाद परिजन को सूचना दी गई। परिजन ने सभी को कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दीपक और सोनू की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि गहोली गांव के पास से निकले गंदे नाले (खार्जा) की बिना रेलिंग वाली पुलिया पर हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पांच दिन पहले कार नहर में जाने से उसमें सवार लोग घायल हुए थे।

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सफीपुर। परियर मार्ग पर गहोली गांव के पास शारदा नहर के पास से निकले खार्जा नाले में बुधवार रात बाइक सवार तीन युवक अंधे मोड़ पर बेकाबू होकर पुलिया के नीचे नहर में जा गिरे। घटना में तीनों घायल हो गए। तीनों काे कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो की हालत गंभीर है।