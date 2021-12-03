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ब्लॉक मिशन मैनेजर (बीएमएम) की कमी इसका मुख्य कारण है। इस सुस्ती के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हैं। अगस्त में तीन साल पहले एनआरएलएम योजना में 3 करोड़ रुपये से अधिक का घपला हुआ था। इसके चलते 11 बीएमएम की सेवा समाप्त कर दी गई थी। उपायुक्त स्वत: रोजगार भानु प्रताप सिंह ने बताया कि तैनात बीएमएम को दूसरे ब्लॉकों का चार्ज दिया जा रहा है और लक्ष्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। (संवाद)

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उन्नाव। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत समूह गठन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। मई में जिले को 20 हजार समूह बनाने का लक्ष्य मिला था। छह माह बाद भी केवल 14 हजार समूह ही गठित हो सके हैं।