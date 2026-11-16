Unnao News: बहन के देवर पर युवती की हत्या का आरोप, गिरफ्तार

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दिल्ली के सुदामापुरी में 19 वर्षीय शबनम की हत्या में पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया है। परिवार का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर उसकी बहन के देवर सूरज ने उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि इसी रंजिश में सूरज ने दुकान के ट्रायल रूम में शबनम की हत्या की। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कथित तौर पर शबनम को थप्पड़ मारते और बाल पकड़कर ट्रायल रूम की ओर घसीटते दिखाई दे रहा है। पुलिस ने रविवार शाम उसे पटेल नगर से गिरफ्तार किया। वहीं, मामले में परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका और घटनाक्रम को लेकर भी जांच की जा रही है।शबनम के परिवार में माता-पिता, तीन भाई और तीन बहनें हैं। वहीं, आरोपी सूरज के परिवार में माता-पिता और चार भाई हैं। शबनम की दो बड़ी बहनों काजल और पूनम की शादी सूरज के भाइयों से हुई है। मां संगीता देवी ने बताया कि शुक्रवार को शबनम ने उन्हें बताया था कि सूरज उस पर शादी करने का दबाव बना रहा है। उसने धमकी दी थी कि शादी नहीं करने पर वह उसे या उसके भाई को मार देगा। दरअसल, सूरज के परिवार की ओर से बड़ी बेटियों के साथ की गई मारपीट के कारण शबनम और उसका परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। मां ने बेटी को समझाया था कि सूरज केवल डराने के लिए ऐसा कह रहा होगा। उन्हें भरोसा नहीं था कि परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति सच में उनकी बेटी की जान ले लेगा।शबनम का परिवार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है। उसकी मां मोती नगर की एक कोठी में नौकरानी का काम करती हैं, जबकि भाई रिक्शा चलाते हैं। शबनम भी एक दुकान पर 13 हजार रुपये महीने की तनख्वाह पर काम करती थी। वारदात के समय उसके पिता गांव में थे। बेटी की हत्या की खबर मिलने पर वह शबनम की मौसी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली लौटे। मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और मदद की गुहार लगाई है।