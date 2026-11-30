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जिले की सड़कों पर रोज कई हादसे होते हैं। लखनऊ-कानपुर हाईवे की जिले में लंबाई 82 किमी (जाजमऊ गंगा पुल से लखनऊ बनी पुल तक) लंबाई है। जगह-जगह हो रही अवैध पार्किंग हादसों की बड़ी वजह बनी है। 18 स्थानों पर अवैध पार्किंग हो रही है। इनमें पेट्रोल पंप, होटल, ढाबा, औद्योगिक क्षेत्र व अन्य स्थान शामिल हैं। परिवहन और यातायात पुलिस के तमाम दावों के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा।इस साल जनपद में अबतक 824 सड़क हादसे हुए जिनमें 507 लोगों की मौत हुई और 742 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें कानपुर-लखनऊ हाईवे पर हुए 52 हादसों में 49 लोगों की मौत हुई और 63 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आंकड़ों के मुताबिक इनमें लगभग पचास फीसदी हादसों के पीछे सड़क घेरे खड़े वाहन वजह बने। जिम्मेदारों ने प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में हादसों का खतरा और बढ़ेगा।....................हाईवे के प्रमुख दुर्घटना बाहुल्य स्थानबदरका चौराहा, गहिरा मोड़, शेखपुर नरी, पुरवा मोड़, हुसैन नगर चौराहा, त्रिभुवन खेड़ा, नवाबगंज, चमरौली, सोहरामऊ, भल्ला फार्म, नवीन मंडी, एआरटीओ ऑफिस, जाजमऊ।................जीरो फेटेलिटी का दावा, हादसे जारीप्रदेश के बीस सर्वाधिक सड़क हादसों वाले जिलों में उन्नाव भी शामिल है। शासन की पहल पर जिला पुलिस प्रशासन ने ‘जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट’ अभियान के तहत जिले के प्रमुख मार्गों पर दिसंबर 2025 से 14 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमें तैनात कर रखी हैं। इन वाहनों में पेट्रोल पर सात लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। लेकिन हादसों में कमी नहीं आई। टीमों की जिम्मेदारी है कि हादसे की सूचना पर तुरंत घटनास्थल पहुंचें और क्षेत्र के थाने, अग्निशमन, एंबुलेंस को बुलाएं और आवश्यक होने पर ट्रैफिक डायवर्जन के कदम उठाएं। घायलों की जान बचाएं और हादसे की वजहों का पता लगाएं ताकि सुधार करके उस स्थान को दुर्घटना शून्य किया जा सके। सूत्रों के अनुसार ये टीमें सड़क के बजाए कागजों पर दौड़ रही हैं।................बयान.....अभी कुछ दिन पहले ही यातायात विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। सड़क हादसे रोकने के लिए हाईवे सहित सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा। खासकर आने दिनों में कोहरा होने पर हादसे रोकने के लिए अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। रिफ्लेक्टर भी लगवाए जाएंगे और एनएचएआई के अधिकारियों से बात करके मार्ग प्रकाश व अन्य जरूरी सुधार भी करा रहे हैं। - मधुप नाथ मिश्रा, सीओ यातायात................अवैध पार्किंग में चालान या कार्रवाई यातायात पुलिस कर सकती है। परिवहन विभाग ओवरलोडिंग और परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर ही कार्रवाई कर सकता है। फिर भी चेकिंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यातायात पुलिस के साथ रहने पर गलत पार्किंग पर और खनन विभाग खनिज परिवहन संबंधी कमियां मिलने पर कार्रवाई करता है। - संजीव कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन.....................जिले में सड़क हादसों पर नजरवर्ष-हादसे-मौत-घायल2022-875-510-5572023-868-478-7212024-919-537-7722025-1045-631-7782026-828-507-7492026 के आंकड़े 25 नवंबर तक के हैं।..................टोल कंपनियों की जिम्मेदारीकिसी भी वाहन के खराब होने पर उसे तुरंत सड़क से हटाना।हादसा होने पर तत्काल एंबुलेंस और क्रेन को मौके पर पहुंचाना।घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना और वाहनों को हटाना।हाईवे और एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग करके वाहनों को खड़े होने से रोकना।एंबुलेंस में प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ से घायलों को तात्कालिक इलाज की सुविधा।