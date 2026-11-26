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-मुख्य मार्गों के किनारे लगी रही वाहनों की कतारें, जाम के रहे हालात, लोगों को हुई परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीचकलवंशी/पाटन। दो क्षेत्रों में हटिया मेले को लेकर भारी वाहनों का आवागमन रोका गया। इससे मुख्य मार्गों के किनारे वाहनों की कतारें लगी रहीं। जिससे जाम के हालात बने रहे और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।मंगलवार को परियर व बक्सर गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के चलते भारी वाहनों का आवागमन रोका गया था। रात 12 बजे के करीब चकलवंशी से वाहनों के लिए बिठूर रोड खोला गया था। रात में वाहन निकलते रहे, लेकिन बुधवार सुबह दस बजे से पावा, खोखापुर में हटिया मेला का आयोजन होने से फिर से भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। इसके चलते उन्नाव-हरदोई, संडीला व भूमेश्वर-सरोसी मार्ग पर भारी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।वहीं मंगलवार को बिहार-बक्सर मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया था। बुधवार को लखपेड़ा बाग, ऊंचगांव, बाबूखेड़ा ,भगवंतनगर व सुमेरपुर में लगने वाले स्थानीय हटिया मेला को लेकर प्रशासन ने बिहार-बक्सर मार्ग पर दोपहर तीन बजे से भारी वाहनों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे उन्नाव-लालगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही।लखनऊ से वाया पुरवा व मौरावां की तरफ से आने वाले भारी वाहन उन्नाव-लालगंज राष्ट्रीय राजमार्ग से सुमेरपुर तिराहा से भगवंतनगर ऊंचगांव के रास्ते बक्सर होकर फतेहपुर, कानपुर को निकाले गए। फतेहपुर से लखनऊ व बाराबंकी के लिए जाने वाले बक्सर पुल से निकल कर भगवंतनगर, सुमेरपुर होते हुए लखनऊ व बाराबंकी गए। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि स्थानीय हटिया मेला को लेकर आवागमन रोका गया था।